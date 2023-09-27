Рейтинг@Mail.ru
Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 27.09.2023 (обновлено: 22:24 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/delo-1899065589.html
Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол
Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол - РИА Новости, 27.09.2023
Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол
Россия после инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады может возбудить уголовное дело и направить запрос на его... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:12
2023-09-27T22:24
в мире
канада
россия
оттава
олег степанов
ярослав хунка
джастин трюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898455324_44:0:602:314_1920x0_80_0_0_f138d1ed76619291f5913ed3fb5e37b2.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Россия после инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов."Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции", - сказал Степанов, чье заявление опубликовала дипмиссия в соцсети X.Ранее в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование Хунки в палате общин "позором для парламента и Канады", однако подчеркнул, что случившееся не повлияет на перспективы помощи Украине.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
канада
россия
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898455324_113:0:532:314_1920x0_80_0_0_31461653b69b78d8070277e6dd371368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, россия, оттава, олег степанов, ярослав хунка, джастин трюдо
В мире, Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов, Ярослав Хунка, Джастин Трюдо
Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол

Посол Степанов: РФ может завести дело после чествования эсэсовца в Канаде

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Россия после инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции", - сказал Степанов, чье заявление опубликовала дипмиссия в соцсети X.
Ранее в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование Хунки в палате общин "позором для парламента и Канады", однако подчеркнул, что случившееся не повлияет на перспективы помощи Украине.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
25 сентября, 17:58
 
В миреКанадаРоссияОттаваОлег СтепановЯрослав ХункаДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала