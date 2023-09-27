https://ria.ru/20230927/delo-1899065589.html

Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол

Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол - РИА Новости, 27.09.2023

Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол

Россия после инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады может возбудить уголовное дело и направить запрос на его... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:12

2023-09-27T22:12

2023-09-27T22:24

в мире

канада

россия

оттава

олег степанов

ярослав хунка

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898455324_44:0:602:314_1920x0_80_0_0_f138d1ed76619291f5913ed3fb5e37b2.jpg

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Россия после инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов."Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции", - сказал Степанов, чье заявление опубликовала дипмиссия в соцсети X.Ранее в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование Хунки в палате общин "позором для парламента и Канады", однако подчеркнул, что случившееся не повлияет на перспективы помощи Украине.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

канада

россия

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, россия, оттава, олег степанов, ярослав хунка, джастин трюдо