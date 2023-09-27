Россия может завести дело после скандала с эсэсовцем в Канаде, заявил посол
Посол Степанов: РФ может завести дело после чествования эсэсовца в Канаде
© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Россия после инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции", - сказал Степанов, чье заявление опубликовала дипмиссия в соцсети X.
Ранее в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование Хунки в палате общин "позором для парламента и Канады", однако подчеркнул, что случившееся не повлияет на перспективы помощи Украине.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.