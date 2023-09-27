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В Дагестане задержали участников перестрелки, где погибли два человека - РИА Новости, 27.09.2023
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22:27 27.09.2023 (обновлено: 22:55 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/dagestan-1899067103.html
В Дагестане задержали участников перестрелки, где погибли два человека
В Дагестане задержали участников перестрелки, где погибли два человека - РИА Новости, 27.09.2023
В Дагестане задержали участников перестрелки, где погибли два человека
В Дагестане задержали троих участников конфликта с перестрелкой, в которой погибли два человека, в том числе полицейский, сообщило МВД республики в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:27
2023-09-27T22:55
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали троих участников конфликта с перестрелкой, в которой погибли два человека, в том числе полицейский, сообщило МВД республики в Telegram-канале. "Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции! Принимаются меры к задержанию остальных", — говорится в заявлении.Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".В среду в районе 17:30 мск в селе Леваши произошла перестрелка. По предварительным данным, двое погибли, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции. Он был не при исполнении и пытался примирить конфликтующих. Еще несколько человек получили ранения.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане задержали участников перестрелки, где погибли два человека

В Дагестане задержали троих участников перестрелки, где погибли два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали троих участников конфликта с перестрелкой, в которой погибли два человека, в том числе полицейский, сообщило МВД республики в Telegram-канале.
"Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции! Принимаются меры к задержанию остальных", — говорится в заявлении.
Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".
В среду в районе 17:30 мск в селе Леваши произошла перестрелка. По предварительным данным, двое погибли, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции. Он был не при исполнении и пытался примирить конфликтующих. Еще несколько человек получили ранения.
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ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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