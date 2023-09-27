https://ria.ru/20230927/dagestan-1899067103.html

В Дагестане задержали участников перестрелки, где погибли два человека

В Дагестане задержали участников перестрелки, где погибли два человека - РИА Новости, 27.09.2023

В Дагестане задержали участников перестрелки, где погибли два человека

В Дагестане задержали троих участников конфликта с перестрелкой, в которой погибли два человека, в том числе полицейский, сообщило МВД республики в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:27

2023-09-27T22:27

2023-09-27T22:55

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали троих участников конфликта с перестрелкой, в которой погибли два человека, в том числе полицейский, сообщило МВД республики в Telegram-канале. "Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции! Принимаются меры к задержанию остальных", — говорится в заявлении.Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".В среду в районе 17:30 мск в селе Леваши произошла перестрелка. По предварительным данным, двое погибли, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции. Он был не при исполнении и пытался примирить конфликтующих. Еще несколько человек получили ранения.

https://ria.ru/20230918/delo-1897063348.html

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происшествия, республика дагестан