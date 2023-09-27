https://ria.ru/20230927/cvidanie-1898955371.html

"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму

"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму - РИА Новости, 27.09.2023

"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму

Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.

2023-09-27T14:00

2023-09-27T14:00

2023-09-27T14:40

нас двое

отношения

психология

семья

вконтакте

знакомства

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"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как живые анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но почему-то с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать. audio/mpeg

"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как живые анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но почему-то с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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отношения, психология, семья, вконтакте, знакомства, аудио