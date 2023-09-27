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"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму - РИА Новости, 27.09.2023
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.
2023-09-27T14:00
2023-09-27T14:00
2023-09-27T14:40
нас двое
отношения
психология
семья
вконтакте
знакомства
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"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как живые анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но почему-то с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.
audio/mpeg
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как живые анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но почему-то с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.
audio/mpeg
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отношения, психология, семья, вконтакте, знакомства, аудио
Нас двое, отношения, Психология, Семья, ВКонтакте, знакомства
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.