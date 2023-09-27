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"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму - РИА Новости, 27.09.2023
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14:00 27.09.2023 (обновлено: 14:40 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/cvidanie-1898955371.html
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму - РИА Новости, 27.09.2023
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.
2023-09-27T14:00
2023-09-27T14:40
нас двое
отношения
психология
семья
вконтакте
знакомства
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"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как живые анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но почему-то с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.
audio/mpeg
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как живые анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но почему-то с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.
audio/mpeg
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отношения, психология, семья, вконтакте, знакомства, аудио
Нас двое, отношения, Психология, Семья, ВКонтакте, знакомства
Нас двое

"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму

Нас двое
"Нас двое". Как реагировать, если парень привел на свидание маму
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Встречи после знакомств в интернете часто пересказывают друг другу как анекдоты. У кого-то на свидание просто никто не пришел, к другому пришли – но с родителями за компанию. Выясняем, какие приключения людей сближают, а какие, наоборот, отпугивают. Как вести себя в абсурдных, смешных и даже неприятных ситуациях, и существует ли способ их избежать.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
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