https://ria.ru/20230927/burkov-1898969238.html

Источник: экс-губернатор Омской области трудоустроился на "Уралвагонзаводе"

Источник: экс-губернатор Омской области трудоустроился на "Уралвагонзаводе" - РИА Новости, 27.09.2023

Источник: экс-губернатор Омской области трудоустроился на "Уралвагонзаводе"

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков получил должность на "Уралвагонзаводе" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:21

2023-09-27T15:21

2023-09-27T15:21

экономика

омская область

уралвагонзавод

александр бурков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Бывший губернатор Омской области Александр Бурков получил должность на "Уралвагонзаводе" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщил РИА Новости источник в корпорации. "Да, такая информация есть", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначении Буркова на одну из должностей в УВЗ. Данных о том, какой именно пост занял в корпорации экс-глава Омской области, пока нет. "Уралвагонзавод" – крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций концерна.

https://ria.ru/20230711/postavki-1883618784.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, омская область, уралвагонзавод, александр бурков