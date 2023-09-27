https://ria.ru/20230927/burkov-1898969238.html
Источник: экс-губернатор Омской области трудоустроился на "Уралвагонзаводе"
Источник: экс-губернатор Омской области трудоустроился на "Уралвагонзаводе" - РИА Новости, 27.09.2023
Источник: экс-губернатор Омской области трудоустроился на "Уралвагонзаводе"
Бывший губернатор Омской области Александр Бурков получил должность на "Уралвагонзаводе" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:21
2023-09-27T15:21
2023-09-27T15:21
экономика
омская область
уралвагонзавод
александр бурков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Бывший губернатор Омской области Александр Бурков получил должность на "Уралвагонзаводе" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщил РИА Новости источник в корпорации. "Да, такая информация есть", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначении Буркова на одну из должностей в УВЗ. Данных о том, какой именно пост занял в корпорации экс-глава Омской области, пока нет. "Уралвагонзавод" – крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций концерна.
https://ria.ru/20230711/postavki-1883618784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, омская область, уралвагонзавод, александр бурков
Экономика, Омская область, Уралвагонзавод, Александр Бурков
Источник: экс-губернатор Омской области трудоустроился на "Уралвагонзаводе"
Экс-губернатор Омской области Бурков получил должность на "Уралвагонзаводе"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Бывший губернатор Омской области Александр Бурков получил должность на "Уралвагонзаводе" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщил РИА Новости источник в корпорации.
"Да, такая информация есть", - ответил собеседник агентства на вопрос о назначении Буркова на одну из должностей в УВЗ. Данных о том, какой именно пост занял в корпорации экс-глава Омской области, пока нет.
"Уралвагонзавод" – крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций концерна.
"Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90