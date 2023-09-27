https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html

"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство

"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2023

"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство

Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:02

2023-09-27T15:02

2023-09-27T15:09

политика

россия

австралия

владимир путин

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бойков Семён, родившийся 15 февраля 1990 года в Австралии", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации. В Австралии Бойков, получивший известность благодаря своей пророссийской деятельности как "атамана австралийских казаков", стал известен акциями против жестких мер властей во время пандемии COVID-19, а затем привлек своих сторонников к поддержке России. Австралийские власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в дипмиссии России в Сиднее и через соцсети стал организовывать пророссийские акции в Австралии и других странах. Ранее Бойков сообщал, что добивается российского гражданства.

https://ria.ru/20230805/flagi-1888392823.html

россия

австралия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, австралия, владимир путин