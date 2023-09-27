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"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2023
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15:02 27.09.2023 (обновлено: 15:09 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html
"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство
"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2023
"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство
Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:02
2023-09-27T15:09
политика
россия
австралия
владимир путин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: &lt;...&gt; Бойков Семён, родившийся 15 февраля 1990 года в Австралии", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации. В Австралии Бойков, получивший известность благодаря своей пророссийской деятельности как "атамана австралийских казаков", стал известен акциями против жестких мер властей во время пандемии COVID-19, а затем привлек своих сторонников к поддержке России. Австралийские власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в дипмиссии России в Сиднее и через соцсети стал организовывать пророссийские акции в Австралии и других странах. Ранее Бойков сообщал, что добивается российского гражданства.
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политика, россия, австралия, владимир путин
Политика, Россия, Австралия, Владимир Путин
"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство

Путин выдал российское гражданство австралийскому активисту Семену Бойкову

© Фото : Казачий Информационно-Аналитический ЦентрСемен Бойков
Семен Бойков - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Казачий Информационно-Аналитический Центр
Семен Бойков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Австралийский активист Семен Бойков, известный своей поддержкой России, получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бойков Семён, родившийся 15 февраля 1990 года в Австралии", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.
В Австралии Бойков, получивший известность благодаря своей пророссийской деятельности как "атамана австралийских казаков", стал известен акциями против жестких мер властей во время пандемии COVID-19, а затем привлек своих сторонников к поддержке России. Австралийские власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в дипмиссии России в Сиднее и через соцсети стал организовывать пророссийские акции в Австралии и других странах. Ранее Бойков сообщал, что добивается российского гражданства.
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