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В Саратовской области обнаружили обломки беспилотника - РИА Новости, 27.09.2023
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13:43 27.09.2023 (обновлено: 14:35 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/bespilotnik-1898941041.html
В Саратовской области обнаружили обломки беспилотника
В Саратовской области обнаружили обломки беспилотника - РИА Новости, 27.09.2023
В Саратовской области обнаружили обломки беспилотника
Обломки беспилотника со взрывным устройством обнаружены в Калининском районе Саратовской области, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Единой... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:43
2023-09-27T14:35
саратовская область
россия
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника со взрывным устройством обнаружены в Калининском районе Саратовской области, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе района."Да", - ответила собеседница агентства на вопрос о том, действительно ли на территории района найдены обломки беспилотника."(Беспилотник был) со взрывным устройством... Пострадавших нет", - добавила она.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия. По его словам, от российских военных поступает много новостей о том, что у них получается уничтожать подавляющее число этих беспилотников.
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саратовская область, россия
Саратовская область, Россия
В Саратовской области обнаружили обломки беспилотника

В Саратовской области нашли обломки дрона со взрывным устройством

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника со взрывным устройством обнаружены в Калининском районе Саратовской области, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
"Да", - ответила собеседница агентства на вопрос о том, действительно ли на территории района найдены обломки беспилотника.
"(Беспилотник был) со взрывным устройством... Пострадавших нет", - добавила она.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вражеские беспилотники, наносящие удары по объектам гражданской инфраструктуры, все больше удается нейтрализовывать и минимизировать последствия. По его словам, от российских военных поступает много новостей о том, что у них получается уничтожать подавляющее число этих беспилотников.
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