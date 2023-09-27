https://ria.ru/20230927/bayden-1899067836.html
В США забили тревогу из-за странного поведения Байдена
В США забили тревогу из-за странного поведения Байдена - РИА Новости, 27.09.2023
В США забили тревогу из-за странного поведения Байдена
Физическое и психологическое состояние президента США Джо Байдена может стать серьезной проблемой для его переизбрания, пишет американская версия журнала... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:40
2023-09-27T22:40
2023-09-27T22:40
в мире
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Физическое и психологическое состояние президента США Джо Байдена может стать серьезной проблемой для его переизбрания, пишет американская версия журнала Spectator."Представители президента публично отмахиваются от опасений по поводу возраста Байдена, <…> но прекрасно понимают, что существует серьезная проблема. Две трети избирателей заявили, что они обеспокоены тем, что Байден не обладает необходимым физическим и психическим здоровьем для работы на посту президента", — отмечается в материале.Если демократы будут проводить полноценную предвыборную кампанию и выставят Байдена перед избирателями, то они рискнут нарваться на ляпы, выдуманные истории, падения и несогласованность в действиях."Кампания по переизбранию Байдена имеет серьезный недостаток. В отсутствие пандемии Байден больше не может вести кампанию из своего подвала и вынужден ориентироваться в реальном мире, который полон всевозможных опасностей. Мешки с песком, лестницы, педали велосипеда — все это грозит в любой момент подставить президенту подножку", — пишет Spectator.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230927/bayden-1898858914.html
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в мире, сша, джо байден, spectator
В мире, США, Джо Байден, Spectator
В США забили тревогу из-за странного поведения Байдена
Spectator: физическое состояние может не позволить Байдену переизбраться
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Физическое и психологическое состояние президента США Джо Байдена может стать серьезной проблемой для его переизбрания, пишет американская версия журнала Spectator
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"Представители президента публично отмахиваются от опасений по поводу возраста Байдена, <…> но прекрасно понимают, что существует серьезная проблема. Две трети избирателей заявили, что они обеспокоены тем, что Байден не обладает необходимым физическим и психическим здоровьем для работы на посту президента", — отмечается в материале.
Если демократы будут проводить полноценную предвыборную кампанию и выставят Байдена перед избирателями, то они рискнут нарваться на ляпы, выдуманные истории, падения и несогласованность в действиях.
"Кампания по переизбранию Байдена имеет серьезный недостаток. В отсутствие пандемии Байден больше не может вести кампанию из своего подвала и вынужден ориентироваться в реальном мире, который полон всевозможных опасностей. Мешки с песком, лестницы, педали велосипеда — все это грозит в любой момент подставить президенту подножку", — пишет Spectator.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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