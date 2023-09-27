https://ria.ru/20230927/bayden-1898916807.html

Премьер Соломоновых островов объяснил отказ от встречи с Байденом

Премьер Соломоновых островов объяснил отказ от встречи с Байденом - РИА Новости, 27.09.2023

Премьер Соломоновых островов объяснил отказ от встречи с Байденом

Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре, отказавшийся участвовать во встрече глав южнотихоокеанских государств с президентом США Джо Байденом,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:31

2023-09-27T12:31

2023-09-27T12:31

соломоновы острова

нью-йорк (город)

сша

джо байден

энтони блинкен

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре, отказавшийся участвовать во встрече глав южнотихоокеанских государств с президентом США Джо Байденом, объяснил это тем, что не желал, чтобы "кто-то читал ему лекции", сообщил австралийский телеканал ABC. По его данным, после возвращения из Нью-Йорка с сессии Генассамблеи ООН Согаваре выступил на пресс-конференции в Хониаре, заявив о причинах отказа от приглашения встретиться с Байденом в Вашингтоне вместе с участниками саммита Южнотихоокеанского форума. "Я участвовал в прошлом году, из этого ничего не получилось", - приводит ABC слова Согаваре. "Я не собираюсь сидеть там и слушать людей, которые мне читают лекции, ни за что", - сказал премьер Соломоновых островов. Лидеры южнотихоокеанских государств встречались в Байденом в понедельник, а во вторник разговаривали с госсекретарем США Энтони Блинкеном в формате "круглого стола". Как сообщалось ранее, Согаваре вызывает раздражение в США и Австралии из-за тесных связей его страны с Китаем, в том числе заключения между ними соглашения в области безопасности. Вашингтон и Канберра якобы опасаются появления на Соломоновых островах китайских военных баз. На сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и на пресс-конференции в Хониаре премьер Соломоновых островов приветствовал роль Китая в развитии его страны.

https://ria.ru/20230927/bayden-1898858914.html

https://ria.ru/20230926/bayden-1898825572.html

соломоновы острова

нью-йорк (город)

сша

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