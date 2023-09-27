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Премьер Соломоновых островов объяснил отказ от встречи с Байденом - РИА Новости, 27.09.2023
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12:31 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/bayden-1898916807.html
Премьер Соломоновых островов объяснил отказ от встречи с Байденом
Премьер Соломоновых островов объяснил отказ от встречи с Байденом - РИА Новости, 27.09.2023
Премьер Соломоновых островов объяснил отказ от встречи с Байденом
Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре, отказавшийся участвовать во встрече глав южнотихоокеанских государств с президентом США Джо Байденом,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:31
2023-09-27T12:31
соломоновы острова
нью-йорк (город)
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джо байден
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре, отказавшийся участвовать во встрече глав южнотихоокеанских государств с президентом США Джо Байденом, объяснил это тем, что не желал, чтобы "кто-то читал ему лекции", сообщил австралийский телеканал ABC. По его данным, после возвращения из Нью-Йорка с сессии Генассамблеи ООН Согаваре выступил на пресс-конференции в Хониаре, заявив о причинах отказа от приглашения встретиться с Байденом в Вашингтоне вместе с участниками саммита Южнотихоокеанского форума. "Я участвовал в прошлом году, из этого ничего не получилось", - приводит ABC слова Согаваре. "Я не собираюсь сидеть там и слушать людей, которые мне читают лекции, ни за что", - сказал премьер Соломоновых островов. Лидеры южнотихоокеанских государств встречались в Байденом в понедельник, а во вторник разговаривали с госсекретарем США Энтони Блинкеном в формате "круглого стола". Как сообщалось ранее, Согаваре вызывает раздражение в США и Австралии из-за тесных связей его страны с Китаем, в том числе заключения между ними соглашения в области безопасности. Вашингтон и Канберра якобы опасаются появления на Соломоновых островах китайских военных баз. На сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и на пресс-конференции в Хониаре премьер Соломоновых островов приветствовал роль Китая в развитии его страны.
https://ria.ru/20230927/bayden-1898858914.html
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соломоновы острова, нью-йорк (город), сша, джо байден, энтони блинкен, генеральная ассамблея оон, оон
Соломоновы острова, Нью-Йорк (город), США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Премьер Соломоновых островов объяснил отказ от встречи с Байденом

Премьер Соломоновых островов не встретился с Байденом, чтобы не слушать лекции

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре, отказавшийся участвовать во встрече глав южнотихоокеанских государств с президентом США Джо Байденом, объяснил это тем, что не желал, чтобы "кто-то читал ему лекции", сообщил австралийский телеканал ABC.
По его данным, после возвращения из Нью-Йорка с сессии Генассамблеи ООН Согаваре выступил на пресс-конференции в Хониаре, заявив о причинах отказа от приглашения встретиться с Байденом в Вашингтоне вместе с участниками саммита Южнотихоокеанского форума.
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"Я участвовал в прошлом году, из этого ничего не получилось", - приводит ABC слова Согаваре.
"Я не собираюсь сидеть там и слушать людей, которые мне читают лекции, ни за что", - сказал премьер Соломоновых островов.
Лидеры южнотихоокеанских государств встречались в Байденом в понедельник, а во вторник разговаривали с госсекретарем США Энтони Блинкеном в формате "круглого стола".
Как сообщалось ранее, Согаваре вызывает раздражение в США и Австралии из-за тесных связей его страны с Китаем, в том числе заключения между ними соглашения в области безопасности. Вашингтон и Канберра якобы опасаются появления на Соломоновых островах китайских военных баз.
На сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и на пресс-конференции в Хониаре премьер Соломоновых островов приветствовал роль Китая в развитии его страны.
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Соломоновы островаНью-Йорк (город)СШАДжо БайденЭнтони БлинкенГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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