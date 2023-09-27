https://ria.ru/20230927/bayden-1898858914.html
Байден заявил, что хочет залезть на дерево
Байден заявил, что хочет залезть на дерево - РИА Новости, 27.09.2023
Байден заявил, что хочет залезть на дерево
Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами своей кампании заявил о желании залезть на дерево, пишет пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:43
2023-09-27T05:43
2023-09-27T09:16
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами своей кампании заявил о желании залезть на дерево, пишет пресс-пул Белого дома. Американский лидер в пригороде Сан-Франциско выступал на мероприятии по сбору средств, оно проходило в частной резиденции, куда был допущен узкий круг журналистов президентского пула. Речь Байден произносил во внутреннем дворике. Как пишет журналист пула, "Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой". Позже репортер уточнил, что не до конца ясно, шутил ли президент США. Ранее СМИ писали, что Байден все чаще носит спортивную обувь, поскольку его окружение на фоне приближающихся выборов боится, что президент упадет, как это неоднократно бывало. При этом во вторник президент США оступился на трапе своего самолета, но удержался на ногах. Американский лидер любит шутить, например он часто говорит находящимся на возвышающихся конструкциях людям, чтобы они не прыгали оттуда, а также иронизирует о своем преклонном возрасте, добавляя сотни лет к политическому опыту. На прошлой неделе Байден оконфузился и на подобном нынешнему полузакрытом мероприятии по сбору средств он рассказал собравшимся историю о том, как решил выдвигаться президентом, а потом забыл об этом и повторил тот же рассказ. Белый дом позже объяснил неловкость эмоциональностью президента.
https://ria.ru/20230926/bayden-1898825572.html
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в мире, сша, сан-франциско, джо байден
В мире, США, Сан-Франциско, Джо Байден
Байден заявил, что хочет залезть на дерево
Белый дом: Байден на встрече со спонсорами захотел залезть на дерево
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами своей кампании заявил о желании залезть на дерево, пишет пресс-пул Белого дома.
Американский лидер в пригороде Сан-Франциско
выступал на мероприятии по сбору средств, оно проходило в частной резиденции, куда был допущен узкий круг журналистов президентского пула. Речь Байден произносил во внутреннем дворике. Как пишет журналист пула, "Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой".
Байден чуть не упал на трапе самолета
Позже репортер уточнил, что не до конца ясно, шутил ли президент США.
Ранее СМИ писали, что Байден все чаще носит спортивную обувь, поскольку его окружение на фоне приближающихся выборов боится, что президент упадет, как это неоднократно бывало. При этом во вторник президент США оступился на трапе своего самолета, но удержался на ногах.
Американский лидер любит шутить, например он часто говорит находящимся на возвышающихся конструкциях людям, чтобы они не прыгали оттуда, а также иронизирует о своем преклонном возрасте, добавляя сотни лет к политическому опыту. На прошлой неделе Байден оконфузился и на подобном нынешнему полузакрытом мероприятии по сбору средств он рассказал собравшимся историю о том, как решил выдвигаться президентом, а потом забыл об этом и повторил тот же рассказ. Белый дом позже объяснил неловкость эмоциональностью президента.
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