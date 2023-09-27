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В конгрессе заявили, что на счет Байдена поступали деньги из Китая - РИА Новости, 27.09.2023
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02:04 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/bayden-1898852311.html
В конгрессе заявили, что на счет Байдена поступали деньги из Китая
В конгрессе заявили, что на счет Байдена поступали деньги из Китая - РИА Новости, 27.09.2023
В конгрессе заявили, что на счет Байдена поступали деньги из Китая
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на счет, где указан домашний адрес американского президента Джо Байдена, поступали денежные переводы РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:04
2023-09-27T02:04
в мире
китай
сша
хантер байден
кевин маккарти
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на счет, где указан домашний адрес американского президента Джо Байдена, поступали денежные переводы из Китая. "Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом Байдена в штате Делавэр", - написал Маккарти в соцсети Х (ранее Twitter). Как заявил спикер, республиканцы из надзорного комитета палаты обнаружили два перевода сыну президента Хантеру Байдену на общую сумму 260 тысяч долларов, которые пришлись на период, когда Байден-старший баллотировался на высший пост. "Наше расследование в рамках процедуры импичмента раскроет всю правду", - заявил Маккарти. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что Байден подконтролен Китаю. По словам политика, нынешний американский лидер скомпрометирован. Маккарти в середине сентября объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения, а в Белом доме назвали происходящее "экстремальной политикой в худшем виде".
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в мире, китай, сша, хантер байден, кевин маккарти, дональд трамп
В мире, Китай, США, Хантер Байден, Кевин Маккарти, Дональд Трамп
В конгрессе заявили, что на счет Байдена поступали деньги из Китая

Маккарти: на счет, где указан адрес Байдена поступали деньги из Китая

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на счет, где указан домашний адрес американского президента Джо Байдена, поступали денежные переводы из Китая.
«
"Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом Байдена в штате Делавэр", - написал Маккарти в соцсети Х (ранее Twitter).
Как заявил спикер, республиканцы из надзорного комитета палаты обнаружили два перевода сыну президента Хантеру Байдену на общую сумму 260 тысяч долларов, которые пришлись на период, когда Байден-старший баллотировался на высший пост. "Наше расследование в рамках процедуры импичмента раскроет всю правду", - заявил Маккарти.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что Байден подконтролен Китаю. По словам политика, нынешний американский лидер скомпрометирован.
Маккарти в середине сентября объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения, а в Белом доме назвали происходящее "экстремальной политикой в худшем виде".
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