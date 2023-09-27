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Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС

Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС - РИА Новости, 27.09.2023

Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС

Правительству России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:01

2023-09-27T16:01

2023-09-27T18:12

россия

александр новак

владимир путин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительству России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Необходимо контролировать уровни наценки, в том числе вместе с Федеральной антимонопольной службой, на АЗС, поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, и в случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство России с 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. После введения запрета цены на бирже резко упали: более чем на 10% по бензину и 15% - по дизелю, но во вторник перешли к небольшому росту в рамках коррекции - на 1-2%, в среду рост продолжился и составил почти 2%.

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россия, александр новак, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, цены на нефть