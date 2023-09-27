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Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС - РИА Новости, 27.09.2023
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16:01 27.09.2023 (обновлено: 18:12 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/azs-1898985437.html
Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС
Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС - РИА Новости, 27.09.2023
Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС
Правительству России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:01
2023-09-27T18:12
россия
александр новак
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительству России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Необходимо контролировать уровни наценки, в том числе вместе с Федеральной антимонопольной службой, на АЗС, поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, и в случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство России с 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. После введения запрета цены на бирже резко упали: более чем на 10% по бензину и 15% - по дизелю, но во вторник перешли к небольшому росту в рамках коррекции - на 1-2%, в среду рост продолжился и составил почти 2%.
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россия, александр новак, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, цены на нефть
Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика, Цены на нефть
Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС

Новак: кабмину и ФАС необходимо следить за уровнем наценок на АЗС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительству России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за уровнем наценок на автозаправках, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Необходимо контролировать уровни наценки, в том числе вместе с Федеральной антимонопольной службой, на АЗС, поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, и в случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство России с 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. После введения запрета цены на бирже резко упали: более чем на 10% по бензину и 15% - по дизелю, но во вторник перешли к небольшому росту в рамках коррекции - на 1-2%, в среду рост продолжился и составил почти 2%.
Рейтинг российских регионов по доступности бензина
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения
31 июля, 00:01
 
РоссияАлександр НовакВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭкономикаЦены на нефть
 
 
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