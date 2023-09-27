https://ria.ru/20230927/azs-1898982009.html
В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону
В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону - РИА Новости, 27.09.2023
В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону
Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:47
2023-09-27T15:47
2023-09-27T17:59
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Маржинальный доход с учетом того, что цены росли примерно на уровень инфляции, ушел в отрицательную зону на АЗС", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в начале сентября находилась в положительной зоне, но была минимальна, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. В июле он говорил журналистам, что если средневзвешенная маржа станет отрицательная, то правительство будем обсуждать допмеры для стабилизации ситуации на рынке.
https://ria.ru/20230927/toplivo-1898978307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону
Новак: маржинальность АЗС в России ушла в отрицательную зону
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Маржинальный доход с учетом того, что цены росли примерно на уровень инфляции, ушел в отрицательную зону на АЗС", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.
Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в начале сентября находилась в положительной зоне, но была минимальна, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. В июле он говорил журналистам, что если средневзвешенная маржа станет отрицательная, то правительство будем обсуждать допмеры для стабилизации ситуации на рынке.
Новак рассказал о последствиях запрета на экспорт топлива из России