https://ria.ru/20230927/azs-1898982009.html

В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону

В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону - РИА Новости, 27.09.2023

В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону

Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:47

2023-09-27T15:47

2023-09-27T17:59

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Маржинальный доход с учетом того, что цены росли примерно на уровень инфляции, ушел в отрицательную зону на АЗС", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в начале сентября находилась в положительной зоне, но была минимальна, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. В июле он говорил журналистам, что если средневзвешенная маржа станет отрицательная, то правительство будем обсуждать допмеры для стабилизации ситуации на рынке.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак