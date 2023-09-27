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В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону - РИА Новости, 27.09.2023
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15:47 27.09.2023 (обновлено: 17:59 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/azs-1898982009.html
В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону
В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону - РИА Новости, 27.09.2023
В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону
Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:47
2023-09-27T17:59
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Маржинальный доход с учетом того, что цены росли примерно на уровень инфляции, ушел в отрицательную зону на АЗС", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в начале сентября находилась в положительной зоне, но была минимальна, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. В июле он говорил журналистам, что если средневзвешенная маржа станет отрицательная, то правительство будем обсуждать допмеры для стабилизации ситуации на рынке.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
В России маржинальность АЗС ушла в отрицательную зону

Новак: маржинальность АЗС в России ушла в отрицательную зону

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Маржинальность автозаправок в России ушла в отрицательную зону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Маржинальный доход с учетом того, что цены росли примерно на уровень инфляции, ушел в отрицательную зону на АЗС", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.
Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в начале сентября находилась в положительной зоне, но была минимальна, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. В июле он говорил журналистам, что если средневзвешенная маржа станет отрицательная, то правительство будем обсуждать допмеры для стабилизации ситуации на рынке.
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