https://ria.ru/20230927/ayta-1898965597.html

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта" - РИА Новости, 27.09.2023

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева, свидетельствуют данные в реестре кинопроката. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:09

2023-09-27T15:09

2023-09-27T16:52

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861495317_0:64:3412:1983_1920x0_80_0_0_3c32b82b0398d04a2148e63012c7f859.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева, свидетельствуют данные в реестре кинопроката."Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023 № 2734", — говорится в публикации.По требованию Роскомнадзора фильм "Айта" убрали с российских видеосервисов.Ведомство выявило в содержании картины неравенство героев по национальному признаку.

https://ria.ru/20230926/kino-1898773191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)