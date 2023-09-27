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Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта" - РИА Новости, 27.09.2023
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Культура
 
15:09 27.09.2023 (обновлено: 16:52 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ayta-1898965597.html
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта" - РИА Новости, 27.09.2023
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева, свидетельствуют данные в реестре кинопроката. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:09
2023-09-27T16:52
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева, свидетельствуют данные в реестре кинопроката.&quot;Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023 № 2734&quot;, — говорится в публикации.По требованию Роскомнадзора фильм "Айта" убрали с российских видеосервисов.Ведомство выявило в содержании картины неравенство героев по национальному признаку.
https://ria.ru/20230926/kino-1898773191.html
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Культура, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Новости культуры, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"

© Фото : Сайдам Барыл (2022)Кадр из фильма "Айта"
Кадр из фильма Айта - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Сайдам Барыл (2022)
Кадр из фильма "Айта". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева, свидетельствуют данные в реестре кинопроката.
«

"Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023 № 2734", — говорится в публикации.

По требованию Роскомнадзора фильм "Айта" убрали с российских видеосервисов.
Ведомство выявило в содержании картины неравенство героев по национальному признаку.
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Новости культурыРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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