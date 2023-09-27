https://ria.ru/20230927/ayta-1898965597.html
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта" - РИА Новости, 27.09.2023
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева, свидетельствуют данные в реестре кинопроката. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:09
2023-09-27T15:09
2023-09-27T16:52
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева, свидетельствуют данные в реестре кинопроката."Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023 № 2734", — говорится в публикации.По требованию Роскомнадзора фильм "Айта" убрали с российских видеосервисов.Ведомство выявило в содержании картины неравенство героев по национальному признаку.
https://ria.ru/20230926/kino-1898773191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Культура, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Новости культуры, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма "Айта"