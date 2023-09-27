https://ria.ru/20230927/aviasoobschenie-1899012315.html

В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск

В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск - РИА Новости, 27.09.2023

В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск

Члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку готовы обсудить организацию прямого авиасообщения между РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:29

2023-09-27T17:29

2023-09-27T17:29

парламентское собрание союза беларуси и россии

волгоград

россия

минск

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ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку готовы обсудить организацию прямого авиасообщения между Волгоградом и Минском, сообщил в среду председатель комиссии Виктор Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области. "Мы записали это в решении (комиссии)… Авиасообщение Минск-Волгоград на сегодня это предложение и белорусской, и волгоградской стороны. Но надо считать экономику, какой вид самолетов запускать", - сказал Селиверстов.

https://ria.ru/20230926/zakony-1898800784.html

волгоград

россия

минск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волгоград, россия, минск