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В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск - РИА Новости, 27.09.2023
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17:29 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/aviasoobschenie-1899012315.html
В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск
В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск - РИА Новости, 27.09.2023
В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск
Члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку готовы обсудить организацию прямого авиасообщения между РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:29
2023-09-27T17:29
парламентское собрание союза беларуси и россии
волгоград
россия
минск
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ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку готовы обсудить организацию прямого авиасообщения между Волгоградом и Минском, сообщил в среду председатель комиссии Виктор Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области. "Мы записали это в решении (комиссии)… Авиасообщение Минск-Волгоград на сегодня это предложение и белорусской, и волгоградской стороны. Но надо считать экономику, какой вид самолетов запускать", - сказал Селиверстов.
https://ria.ru/20230926/zakony-1898800784.html
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волгоград, россия, минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Волгоград, Россия, Минск

В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку готовы обсудить организацию прямого авиасообщения между Волгоградом и Минском, сообщил в среду председатель комиссии Виктор Селиверстов.
В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области.
"Мы записали это в решении (комиссии)… Авиасообщение Минск-Волгоград на сегодня это предложение и белорусской, и волгоградской стороны. Но надо считать экономику, какой вид самолетов запускать", - сказал Селиверстов.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВолгоградРоссияМинск
 
 
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