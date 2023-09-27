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В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск
В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск - РИА Новости, 27.09.2023
В Союзном государстве обсудят прямое авиасообщение Волгоград — Минск
Члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку готовы обсудить организацию прямого авиасообщения между РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:29
2023-09-27T17:29
2023-09-27T17:29
парламентское собрание союза беларуси и россии
волгоград
россия
минск
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ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку готовы обсудить организацию прямого авиасообщения между Волгоградом и Минском, сообщил в среду председатель комиссии Виктор Селиверстов. В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области. "Мы записали это в решении (комиссии)… Авиасообщение Минск-Волгоград на сегодня это предложение и белорусской, и волгоградской стороны. Но надо считать экономику, какой вид самолетов запускать", - сказал Селиверстов.
https://ria.ru/20230926/zakony-1898800784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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волгоград, россия, минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Волгоград, Россия, Минск
ВОЛГОГРАД, 27 сен — РИА Новости. Члены комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку готовы обсудить организацию прямого авиасообщения между Волгоградом и Минском, сообщил в среду председатель комиссии Виктор Селиверстов.
В Волгограде проходит заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по бюджету. Также в рамках визита депутаты двух стран посетят промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры Волгоградской области
.
"Мы записали это в решении (комиссии)… Авиасообщение Минск-Волгоград на сегодня это предложение и белорусской, и волгоградской стороны. Но надо считать экономику, какой вид самолетов запускать", - сказал Селиверстов.
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