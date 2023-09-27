https://ria.ru/20230927/ates-1898919485.html

Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС

Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС - РИА Новости, 27.09.2023

Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС

Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС и плотно работать с другими партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:39

2023-09-27T12:39

2023-09-27T12:39

сша

мария захарова

в мире

атэс

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС и плотно работать с другими партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил ранее посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Мы продолжим добиваться полноценного выполнения США своих обязательств в рамках "атэсовской вахты". Мы убеждены в принципиальной важности сохранения АТЭС в качестве конструктивной площадки для инклюзивного диалога, которая не может быть узурпирована кем-то одним в корыстных целях. Мы будем плотно работать с другими партнерами, которые разделяют нашу позицию. Мы будем стимулировать коллег активно заявлять протест против ущербной линии США", - сказала она в среду, комментируя решения Вашингтона не приглашать Москву на предстоящий саммит АТЭС. Как отметила Захарова, США "стремится использовать рычаги диктата и язык ультиматума" в отношении различных международных партнеров". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.

https://ria.ru/20230926/sammit-1898692826.html

https://ria.ru/20230821/ates-1891194286.html

сша

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сша, мария захарова, в мире, атэс