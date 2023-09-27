Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС
Захарова: РФ будет добиваться от США выполнения своих обязательств в рамках АТЭС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС и плотно работать с другими партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил ранее посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
"Мы продолжим добиваться полноценного выполнения США своих обязательств в рамках "атэсовской вахты". Мы убеждены в принципиальной важности сохранения АТЭС в качестве конструктивной площадки для инклюзивного диалога, которая не может быть узурпирована кем-то одним в корыстных целях. Мы будем плотно работать с другими партнерами, которые разделяют нашу позицию. Мы будем стимулировать коллег активно заявлять протест против ущербной линии США", - сказала она в среду, комментируя решения Вашингтона не приглашать Москву на предстоящий саммит АТЭС.
Как отметила Захарова, США "стремится использовать рычаги диктата и язык ультиматума" в отношении различных международных партнеров".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.