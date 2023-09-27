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Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС - РИА Новости, 27.09.2023
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12:39 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/ates-1898919485.html
Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС
Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС - РИА Новости, 27.09.2023
Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС
Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС и плотно работать с другими партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:39
2023-09-27T12:39
сша
мария захарова
в мире
атэс
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС и плотно работать с другими партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил ранее посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Мы продолжим добиваться полноценного выполнения США своих обязательств в рамках "атэсовской вахты". Мы убеждены в принципиальной важности сохранения АТЭС в качестве конструктивной площадки для инклюзивного диалога, которая не может быть узурпирована кем-то одним в корыстных целях. Мы будем плотно работать с другими партнерами, которые разделяют нашу позицию. Мы будем стимулировать коллег активно заявлять протест против ущербной линии США", - сказала она в среду, комментируя решения Вашингтона не приглашать Москву на предстоящий саммит АТЭС. Как отметила Захарова, США "стремится использовать рычаги диктата и язык ультиматума" в отношении различных международных партнеров". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.
https://ria.ru/20230926/sammit-1898692826.html
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сша, мария захарова, в мире, атэс
США, Мария Захарова, В мире, АТЭС
Захарова прокомментировала решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС

Захарова: РФ будет добиваться от США выполнения своих обязательств в рамках АТЭС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС и плотно работать с другими партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил ранее посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
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"Мы продолжим добиваться полноценного выполнения США своих обязательств в рамках "атэсовской вахты". Мы убеждены в принципиальной важности сохранения АТЭС в качестве конструктивной площадки для инклюзивного диалога, которая не может быть узурпирована кем-то одним в корыстных целях. Мы будем плотно работать с другими партнерами, которые разделяют нашу позицию. Мы будем стимулировать коллег активно заявлять протест против ущербной линии США", - сказала она в среду, комментируя решения Вашингтона не приглашать Москву на предстоящий саммит АТЭС.
Как отметила Захарова, США "стремится использовать рычаги диктата и язык ультиматума" в отношении различных международных партнеров".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.
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