https://ria.ru/20230927/ataki-1898971224.html

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

ВС РФ за сутки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, уничтожили до 55 военных... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:25

2023-09-27T15:25

2023-09-27T17:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, уничтожили до 55 военных ВСУ и шесть единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Также в районе Торского, Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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россия, вооруженные силы украины