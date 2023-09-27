Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 27.09.2023 (обновлено: 17:52 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ataki-1898971224.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
ВС РФ за сутки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, уничтожили до 55 военных... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:25
2023-09-27T17:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, уничтожили до 55 военных ВСУ и шесть единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Также в районе Торского, Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

МО: на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС РФ за сутки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР, уничтожили до 55 военных ВСУ и шесть единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
Также в районе Торского, Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - добавили в ведомстве.
Занятия по тактико-огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Как не допустить третьей мировой
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала