https://ria.ru/20230927/asti-1898952853.html
Анна Asti открыла свой музыкальный лейбл
Анна Asti открыла свой музыкальный лейбл - РИА Новости, 27.09.2023
Анна Asti открыла свой музыкальный лейбл
Певица Анна Asti вместе с командой презентовала в Москве собственный музыкальный лейбл под названием Fenix Music, сообщили в пресс-службе исполнительницы. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:46
2023-09-27T14:46
2023-09-27T16:00
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певица Анна Asti вместе с командой презентовала в Москве собственный музыкальный лейбл под названием Fenix Music, сообщили в пресс-службе исполнительницы. "Команда — это то, что делает тебя сильнее, а твой талант ярче! Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнёрам, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего этого времени и создать этот лейбл", — поделилась эмоциями ANNA ASTI.Компания планирует оказывать все виды услуг, необходимые артистам: от создания и записи песен до организации концертных туров. Руководить этими процессами, как отмечают в пресс-службе Анны Asti, будет генеральный директор лейбла Сергей Красненко, бывший коммерческий директор Universal Music Group."Основа концепции компании заключается в том, что нет предела невозможному. Каждый день мы будем работать над тем, чтобы расширять творческие и коммерческие возможности для наших артистов, для этого у нас есть все необходимые на то ресурсы и лучшая команда", — отметил Красненко.Сейчас каталог лейбла включает в себя репертуар таких артистов как ANNA ASTI, Элджей, Лолита, Коста Лакоста, ST, RSAC, Найк Борзов и многих других талантливых исполнителей.
https://ria.ru/20230408/asti-1863905185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Москва
Анна Asti открыла свой музыкальный лейбл
Певица Анна Asti вместе с командой открыла собственный музыкальный лейбл
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певица Анна Asti вместе с командой презентовала в Москве собственный музыкальный лейбл под названием Fenix Music, сообщили в пресс-службе исполнительницы.
«
"Команда — это то, что делает тебя сильнее, а твой талант ярче! Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнёрам, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего этого времени и создать этот лейбл", — поделилась эмоциями ANNA ASTI.
Компания планирует оказывать все виды услуг, необходимые артистам: от создания и записи песен до организации концертных туров.
Руководить этими процессами, как отмечают в пресс-службе Анны Asti, будет генеральный директор лейбла Сергей Красненко, бывший коммерческий директор Universal Music Group.
«
"Основа концепции компании заключается в том, что нет предела невозможному. Каждый день мы будем работать над тем, чтобы расширять творческие и коммерческие возможности для наших артистов, для этого у нас есть все необходимые на то ресурсы и лучшая команда", — отметил Красненко.
Сейчас каталог лейбла включает в себя репертуар таких артистов как ANNA ASTI, Элджей, Лолита, Коста Лакоста, ST, RSAC, Найк Борзов и многих других талантливых исполнителей.
ANNA ASTI прокомментировала триумфальную победу на Жара Music Awards