https://ria.ru/20230927/asti-1898952853.html

Анна Asti открыла свой музыкальный лейбл

Анна Asti открыла свой музыкальный лейбл - РИА Новости, 27.09.2023

Анна Asti открыла свой музыкальный лейбл

Певица Анна Asti вместе с командой презентовала в Москве собственный музыкальный лейбл под названием Fenix Music, сообщили в пресс-службе исполнительницы. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:46

2023-09-27T14:46

2023-09-27T16:00

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898983629_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_28179dd4a13ba5e6c13dbf515876be90.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певица Анна Asti вместе с командой презентовала в Москве собственный музыкальный лейбл под названием Fenix Music, сообщили в пресс-службе исполнительницы. "Команда — это то, что делает тебя сильнее, а твой талант ярче! Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнёрам, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего этого времени и создать этот лейбл", — поделилась эмоциями ANNA ASTI.Компания планирует оказывать все виды услуг, необходимые артистам: от создания и записи песен до организации концертных туров. Руководить этими процессами, как отмечают в пресс-службе Анны Asti, будет генеральный директор лейбла Сергей Красненко, бывший коммерческий директор Universal Music Group."Основа концепции компании заключается в том, что нет предела невозможному. Каждый день мы будем работать над тем, чтобы расширять творческие и коммерческие возможности для наших артистов, для этого у нас есть все необходимые на то ресурсы и лучшая команда", — отметил Красненко.Сейчас каталог лейбла включает в себя репертуар таких артистов как ANNA ASTI, Элджей, Лолита, Коста Лакоста, ST, RSAC, Найк Борзов и многих других талантливых исполнителей.

https://ria.ru/20230408/asti-1863905185.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва