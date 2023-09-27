В Армению доставили 237 раненых из Карабаха, сообщил Минздрав страны
Минздрав Армении: в медучреждения страны доставили 237 раненых из Карабаха
Вид на город Степанакерт. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. В Армению из Карабаха, по последним данным, доставлены 237 раненых, сообщила пресс-служба армянского минздрава.
"По состоянию на 11.00 (10.00 мск) в медицинские учреждения республики наземным и воздушным транспортом доставлены 237 человек, из них 142 - вертолетами, 95 - машинами скорой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
Отмечается, что эвакуированные получили ранения как во время боевых действий, так и в результате взрыва на бензохранилище в Карабахе. "В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Процесс транспортировки раненых продолжается", - заявили в министерстве.
В понедельник вечером армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что сильный взрыв произошел на бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт – Аскеран, пострадали свыше 200 человек, "состояние здоровья большинства - тяжелое или крайне тяжелое". Во вторник агентство заявило, что семерых пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице, 13 неопознанных тел были перевезены в бюро судебно-медицинской экспертизы. По последним данным, в результате взрыва погибли 68 человек.
В Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.