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В Башкирии арестовали иностранца, ранившего топором двух мужчин в драке - РИА Новости, 27.09.2023
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20:48 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/arest-1899055971.html
В Башкирии арестовали иностранца, ранившего топором двух мужчин в драке
В Башкирии арестовали иностранца, ранившего топором двух мужчин в драке - РИА Новости, 27.09.2023
В Башкирии арестовали иностранца, ранившего топором двух мужчин в драке
Иностранца, который топором ранил двух мужчин во время массовой драки на одном из рынков Уфы, арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:48
2023-09-27T20:48
происшествия
уфа
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УФА, 27 сен - РИА Новости. Иностранца, который топором ранил двух мужчин во время массовой драки на одном из рынков Уфы, арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Ранее в пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщали, что несколько мужчин устроили массовую драку из-за девушки на территории одного из рынков города. Двух зачинщиков драки задержали и возбудили в их отношении уголовное дело о хулиганстве. СУСК по региону в отношении одного из задержанных, 31-летнего иностранца, возбудило дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось, что мужчина топором нанес двум оппонентам 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие в больнице. В объединенной пресс-службе судов региона сообщают, что Орджоникидзевский районный суд города рассмотрел материал об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Иззатилло Абдукодирова. "Изучив материалы и выслушав участников процесса, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 ноября 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Башкирии арестовали иностранца, ранившего топором двух мужчин в драке

В Уфе арестовали иностранца, ранившего топором двух мужчин в драке на рынке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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УФА, 27 сен - РИА Новости. Иностранца, который топором ранил двух мужчин во время массовой драки на одном из рынков Уфы, арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Ранее в пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщали, что несколько мужчин устроили массовую драку из-за девушки на территории одного из рынков города. Двух зачинщиков драки задержали и возбудили в их отношении уголовное дело о хулиганстве.
СУСК по региону в отношении одного из задержанных, 31-летнего иностранца, возбудило дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось, что мужчина топором нанес двум оппонентам 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие в больнице.
В объединенной пресс-службе судов региона сообщают, что Орджоникидзевский районный суд города рассмотрел материал об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Иззатилло Абдукодирова.
"Изучив материалы и выслушав участников процесса, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 ноября 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
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