Рейтинг@Mail.ru
Американские сценаристы завершили забастовку - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:23 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/aktery-1898899666.html
Американские сценаристы завершили забастовку
Американские сценаристы завершили забастовку - РИА Новости, 27.09.2023
Американские сценаристы завершили забастовку
Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся пять месяцев, пишет издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:23
2023-09-27T11:23
культура
технологии
сша
дженнифер лоуренс
amazon
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869396187_0:313:3083:2047_1920x0_80_0_0_3b46afa21230ef65215ad8588a3fd1f5.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся пять месяцев, пишет издание Hollywood Reporter. "Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тысячи ее членов", – сообщает издание. Теперь сценаристам можно представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи, говорится в сообщении. Забастовка длилась почти 150 дней и стала второй по длительности для гильдии, напоминает издание. В воскресенье сообщалось, что бастующие сценаристы достигли соглашения с продюсерами. Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договориться об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В июле аналогичную акцию инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке заявили такие актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
https://ria.ru/20230713/ssha-1883873330.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869396187_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_66e3fe0101ddfa6c59be65541b266015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, дженнифер лоуренс, amazon, netflix
Культура, Технологии, США, Дженнифер Лоуренс, Amazon, Netflix
Американские сценаристы завершили забастовку

Американские сценаристы завершили пятимесячную забастовку

© AP Photo / Chris PizzelloЗабастовка сценаристов в Калифорнии
Забастовка сценаристов в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся пять месяцев, пишет издание Hollywood Reporter.
"Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тысячи ее членов", – сообщает издание.
Теперь сценаристам можно представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи, говорится в сообщении.
Забастовка длилась почти 150 дней и стала второй по длительности для гильдии, напоминает издание.
В воскресенье сообщалось, что бастующие сценаристы достигли соглашения с продюсерами. Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договориться об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения.
В июле аналогичную акцию инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке заявили такие актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Американские актеры вслед за сценаристами собираются начать забастовки
13 июля, 02:43
 
КультураТехнологииСШАДженнифер ЛоуренсAmazonNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала