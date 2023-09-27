https://ria.ru/20230927/aktery-1898899666.html

Американские сценаристы завершили забастовку

Американские сценаристы завершили забастовку - РИА Новости, 27.09.2023

Американские сценаристы завершили забастовку

Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся пять месяцев, пишет издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:23

2023-09-27T11:23

2023-09-27T11:23

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся пять месяцев, пишет издание Hollywood Reporter. "Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тысячи ее членов", – сообщает издание. Теперь сценаристам можно представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи, говорится в сообщении. Забастовка длилась почти 150 дней и стала второй по длительности для гильдии, напоминает издание. В воскресенье сообщалось, что бастующие сценаристы достигли соглашения с продюсерами. Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договориться об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В июле аналогичную акцию инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке заявили такие актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.

https://ria.ru/20230713/ssha-1883873330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, сша, дженнифер лоуренс, amazon, netflix