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Американские сценаристы завершили забастовку
Американские сценаристы завершили забастовку - РИА Новости, 27.09.2023
Американские сценаристы завершили забастовку
Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся пять месяцев, пишет издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:23
2023-09-27T11:23
2023-09-27T11:23
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся пять месяцев, пишет издание Hollywood Reporter. "Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тысячи ее членов", – сообщает издание. Теперь сценаристам можно представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи, говорится в сообщении. Забастовка длилась почти 150 дней и стала второй по длительности для гильдии, напоминает издание. В воскресенье сообщалось, что бастующие сценаристы достигли соглашения с продюсерами. Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договориться об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В июле аналогичную акцию инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке заявили такие актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, дженнифер лоуренс, amazon, netflix
Культура, Технологии, США, Дженнифер Лоуренс, Amazon, Netflix
Американские сценаристы завершили забастовку
Американские сценаристы завершили пятимесячную забастовку
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся пять месяцев, пишет издание Hollywood Reporter.
"Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тысячи ее членов", – сообщает издание.
Теперь сценаристам можно представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи, говорится в сообщении.
Забастовка длилась почти 150 дней и стала второй по длительности для гильдии, напоминает издание.
В воскресенье сообщалось, что бастующие сценаристы достигли соглашения с продюсерами. Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку, не сумев договориться об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения.
В июле аналогичную акцию инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники медиакомпаний Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке заявили такие актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
Американские актеры вслед за сценаристами собираются начать забастовки