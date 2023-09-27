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ВСУ боятся, что погода помешает им использовать американские танки Abrams
ВСУ боятся, что погода помешает им использовать американские танки Abrams - РИА Новости, 27.09.2023
ВСУ боятся, что погода помешает им использовать американские танки Abrams
Ухудшение погодных условия может повлиять на использование танков Abrams, переданные Вашингтоном Киеву, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:37
2023-09-27T21:37
2023-09-27T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
кирилл буданов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ухудшение погодных условия может повлиять на использование танков Abrams, переданные Вашингтоном Киеву, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, нет, поставляемые Киеву танки Abrams - серьезное оружие, но и они будут гореть. "Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя", - приводит слова Евлаша издание "РБК-Украина". По словам Евлаша, планировать операцию ВСУ придется согласно "сложившимся обстоятельствам". В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говорят о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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ВСУ боятся, что погода помешает им использовать американские танки Abrams
ВСУ боятся, что плохая погода помешает им использовать американские танки Abrams