https://ria.ru/20230926/zerno-1898711961.html

Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна

Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна - РИА Новости, 26.09.2023

Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна

Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Туниса... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:33

2023-09-26T13:33

2023-09-26T13:48

россия

тунис (страна)

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Туниса Набилем Аммаром в Москве."Также отдельно остановились на перспективах организации закупок российского зерна. Первая партия была уже доставлена в Тунис. В составе делегации господина министра есть глава тунисской зерновой компании, который в эти дни проводит переговоры в министерстве сельского хозяйства России об условиях дальнейших поставок и их расширении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230921/egipet-1897714263.html

россия

тунис (страна)

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россия, тунис (страна), в мире, сергей лавров