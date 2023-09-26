https://ria.ru/20230926/zerno-1898711961.html
Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна
Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна - РИА Новости, 26.09.2023
Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна
Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Туниса... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:33
2023-09-26T13:33
2023-09-26T13:48
россия
тунис (страна)
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Туниса Набилем Аммаром в Москве."Также отдельно остановились на перспективах организации закупок российского зерна. Первая партия была уже доставлена в Тунис. В составе делегации господина министра есть глава тунисской зерновой компании, который в эти дни проводит переговоры в министерстве сельского хозяйства России об условиях дальнейших поставок и их расширении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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россия, тунис (страна), в мире, сергей лавров
Россия, Тунис (страна), В мире, Сергей Лавров
Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна
Лавров: Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна