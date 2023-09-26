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Захарова прокомментировала приглашение на Украину художницы Абрамович - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898733076.html
Захарова прокомментировала приглашение на Украину художницы Абрамович
Захарова прокомментировала приглашение на Украину художницы Абрамович - РИА Новости, 26.09.2023
Захарова прокомментировала приглашение на Украину художницы Абрамович
Решение Владимира Зеленского пригласить художницу Марину Абрамович "амбассадором Украины" - новая нормальность, Зеленский выбрал достойного творца для того,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:41
2023-09-26T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский
марина абрамович
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского пригласить художницу Марину Абрамович "амбассадором Украины" - новая нормальность, Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния", - написала Захарова. Дипломат добавила, что "половина мира" обвиняет Абрамович в том, что она "сатанистка". "Она периодически устраивает ритуалы с использованием свиной крови и приглашает принять в них участие политиков", - отметила она. "Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины – физическая боль", - указала Захарова. "Но самое ужасное даже не это. А то, что, будь это правда или деза (дезинформация - ред.), воспринимается такая новость в мировом сообществе абсолютно органично. Как до недавнего времени воспринимались "ветераны" подразделений SS в странах Прибалтики и на Украине. Мировое сообщество приучено западными СМИ к подобной "новой нормальности", - отметила она.
https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, марина абрамович, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Владимир Зеленский, Марина Абрамович, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова прокомментировала приглашение на Украину художницы Абрамович

Захарова: Зеленский выбрал достойного творца, чтобы увековечить свои злодеяния

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкХудожница Марина Абрамович
Художница Марина Абрамович - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Художница Марина Абрамович. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского пригласить художницу Марину Абрамович "амбассадором Украины" - новая нормальность, Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния", - написала Захарова.
Дипломат добавила, что "половина мира" обвиняет Абрамович в том, что она "сатанистка". "Она периодически устраивает ритуалы с использованием свиной крови и приглашает принять в них участие политиков", - отметила она. "Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины – физическая боль", - указала Захарова.
"Но самое ужасное даже не это. А то, что, будь это правда или деза (дезинформация - ред.), воспринимается такая новость в мировом сообществе абсолютно органично. Как до недавнего времени воспринимались "ветераны" подразделений SS в странах Прибалтики и на Украине. Мировое сообщество приучено западными СМИ к подобной "новой нормальности", - отметила она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийМарина АбрамовичСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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