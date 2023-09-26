https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898733076.html

Захарова прокомментировала приглашение на Украину художницы Абрамович

Захарова прокомментировала приглашение на Украину художницы Абрамович - РИА Новости, 26.09.2023

Захарова прокомментировала приглашение на Украину художницы Абрамович

Решение Владимира Зеленского пригласить художницу Марину Абрамович "амбассадором Украины" - новая нормальность, Зеленский выбрал достойного творца для того,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:41

2023-09-26T14:41

2023-09-26T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский

марина абрамович

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского пригласить художницу Марину Абрамович "амбассадором Украины" - новая нормальность, Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Зеленский выбрал достойного творца для того, чтобы увековечить свои злодеяния", - написала Захарова. Дипломат добавила, что "половина мира" обвиняет Абрамович в том, что она "сатанистка". "Она периодически устраивает ритуалы с использованием свиной крови и приглашает принять в них участие политиков", - отметила она. "Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины – физическая боль", - указала Захарова. "Но самое ужасное даже не это. А то, что, будь это правда или деза (дезинформация - ред.), воспринимается такая новость в мировом сообществе абсолютно органично. Как до недавнего времени воспринимались "ветераны" подразделений SS в странах Прибалтики и на Украине. Мировое сообщество приучено западными СМИ к подобной "новой нормальности", - отметила она.

https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, марина абрамович, ситуация в днр и лнр