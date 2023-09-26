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Опозорился перед всеми. В США отреагировали на маневры Зеленского - РИА Новости, 26.09.2023
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12:20 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898687071.html
Опозорился перед всеми. В США отреагировали на маневры Зеленского
Опозорился перед всеми. В США отреагировали на маневры Зеленского - РИА Новости, 26.09.2023
Опозорился перед всеми. В США отреагировали на маневры Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники опозорились перед всем миром скандалом в Канаде, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:20
2023-09-26T12:20
в мире
канада
владимир зеленский
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники опозорились перед всем миром скандалом в Канаде, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия. Но есть еще Борис Джонсон, который заявил, что именно Украина победила нацистов", — отметил эксперт. По его мнению, все это делается, потому что Украина проигрывает конфликт, а Запад пытается придумать, как подсластить пилюлю. Кроме того, Джонсон считает, что поездка Зеленского в США также прошла не очень хорошо. "Ему (Зеленскому - Прим.ред) не удалось провести совместную пресс-конференцию с Джо Байденом. Он не получил возможности выступить перед конгрессом, чтобы его похвалили", — заявил аналитик. Также во время визита Зеленского в США отношения с Польшей стали еще более тяжелыми, утверждает Джонсон. "Между ними возник настоящий разлом и это будет иметь существенные последствия для способности США вооружать ВСУ", — резюмировал эксперт. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html
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в мире, канада, владимир зеленский, украина, сша, джо байден
В мире, Канада, Владимир Зеленский, Украина, США, Джо Байден
Опозорился перед всеми. В США отреагировали на маневры Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джонсон: для Зеленского ситуация ухудшится после скандала в Канаде

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники опозорились перед всем миром скандалом в Канаде, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия. Но есть еще Борис Джонсон, который заявил, что именно Украина победила нацистов", — отметил эксперт.
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По его мнению, все это делается, потому что Украина проигрывает конфликт, а Запад пытается придумать, как подсластить пилюлю. Кроме того, Джонсон считает, что поездка Зеленского в США также прошла не очень хорошо.

"Ему (Зеленскому - Прим.ред) не удалось провести совместную пресс-конференцию с Джо Байденом. Он не получил возможности выступить перед конгрессом, чтобы его похвалили", — заявил аналитик.

Также во время визита Зеленского в США отношения с Польшей стали еще более тяжелыми, утверждает Джонсон.

"Между ними возник настоящий разлом и это будет иметь существенные последствия для способности США вооружать ВСУ", — резюмировал эксперт.

На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
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