Опозорился перед всеми. В США отреагировали на маневры Зеленского
Экс-агент ЦРУ Джонсон: для Зеленского ситуация ухудшится после скандала в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники опозорились перед всем миром скандалом в Канаде, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия. Но есть еще Борис Джонсон, который заявил, что именно Украина победила нацистов", — отметил эксперт.
"Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия. Но есть еще Борис Джонсон, который заявил, что именно Украина победила нацистов", — отметил эксперт.
По его мнению, все это делается, потому что Украина проигрывает конфликт, а Запад пытается придумать, как подсластить пилюлю. Кроме того, Джонсон считает, что поездка Зеленского в США также прошла не очень хорошо.
"Ему (Зеленскому - Прим.ред) не удалось провести совместную пресс-конференцию с Джо Байденом. Он не получил возможности выступить перед конгрессом, чтобы его похвалили", — заявил аналитик.
Также во время визита Зеленского в США отношения с Польшей стали еще более тяжелыми, утверждает Джонсон.
"Между ними возник настоящий разлом и это будет иметь существенные последствия для способности США вооружать ВСУ", — резюмировал эксперт.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.
"Ему (Зеленскому - Прим.ред) не удалось провести совместную пресс-конференцию с Джо Байденом. Он не получил возможности выступить перед конгрессом, чтобы его похвалили", — заявил аналитик.
Также во время визита Зеленского в США отношения с Польшей стали еще более тяжелыми, утверждает Джонсон.
"Между ними возник настоящий разлом и это будет иметь существенные последствия для способности США вооружать ВСУ", — резюмировал эксперт.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство России в Канаде.