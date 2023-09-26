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Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину
Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину - РИА Новости, 26.09.2023
Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину
Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5 процента, соответствующие документы... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:03
2023-09-26T14:03
2023-09-26T15:16
россия
игорь краснов
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5 процента, соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации."Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации", — говорится в публикации. Аналогичное решение глава государства принял и в отношении председателя СК.Генпрокуратуру возглавляет Игорь Краснов, Следственный комитет — Александр Бастрыкин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину
Путин повысил зарплату генпрокурору Краснову и главе СК Бастрыкину