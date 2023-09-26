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Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину - РИА Новости, 26.09.2023
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14:03 26.09.2023 (обновлено: 15:16 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/zarplaty-1898721889.html
Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину
Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину - РИА Новости, 26.09.2023
Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину
Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5 процента, соответствующие документы... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:03
2023-09-26T15:16
россия
игорь краснов
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5 процента, соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации."Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации", — говорится в публикации. Аналогичное решение глава государства принял и в отношении председателя СК.Генпрокуратуру возглавляет Игорь Краснов, Следственный комитет — Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20230925/putin-1898484688.html
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россия, игорь краснов, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину

Путин повысил зарплату генпрокурору Краснову и главе СК Бастрыкину

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5 процента, соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
«
"Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации", — говорится в публикации.
Аналогичное решение глава государства принял и в отношении председателя СК.
Генпрокуратуру возглавляет Игорь Краснов, Следственный комитет — Александр Бастрыкин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Путин встретился с генеральным прокурором
Вчера, 13:28
 
РоссияИгорь КрасновАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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