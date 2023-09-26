https://ria.ru/20230926/zarplaty-1898721889.html

Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину

Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину - РИА Новости, 26.09.2023

Путин повысил зарплату Краснову и Бастрыкину

Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5 процента, соответствующие документы... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:03

2023-09-26T14:03

2023-09-26T15:16

россия

игорь краснов

александр бастрыкин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5 процента, соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации."Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации", — говорится в публикации. Аналогичное решение глава государства принял и в отношении председателя СК.Генпрокуратуру возглавляет Игорь Краснов, Следственный комитет — Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20230925/putin-1898484688.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, игорь краснов, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф