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В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС
В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС
С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщила служба доходов Минфина. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:46
2023-09-26T02:46
2023-09-26T11:45
россия
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экономика
белоруссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ТБИЛИСИ, 26 сен — РИА Новости. С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщила служба доходов Минфина."С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию", — говорится в заявлении ведомства.Таким образом, Тбилиси присоединился к 11-му пакету европейских санкций, который среди прочего запрещает ввоз в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.По данным Национальной службы статистики Грузии, легковые авто занимали первое место в десяти категориях экспортных товаров и третье — по величине экспорта в Россию. За первую половину этого года в Россию было поставлено 4840 машин на 65,8 миллиона долларов, их средняя стоимость составила 14 тысяч долларов.С 1 августа Тбилиси ограничил реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, завезенных из США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, грузия, авто, экономика, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Грузия, Авто, Экономика, Белоруссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС
В Грузии вступил в силу запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию машин из ЕС
ТБИЛИСИ, 26 сен — РИА Новости. С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщила служба доходов Минфина.
"С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию", — говорится в заявлении ведомства.
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Таким образом, Тбилиси присоединился к 11-му пакету европейских санкций, который среди прочего запрещает ввоз в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.
По данным Национальной службы статистики Грузии, легковые авто занимали первое место в десяти категориях экспортных товаров и третье — по величине экспорта в Россию. За первую половину этого года в Россию было поставлено 4840 машин на 65,8 миллиона долларов, их средняя стоимость составила 14 тысяч долларов.
С 1 августа Тбилиси ограничил реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, завезенных из США
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