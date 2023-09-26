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В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС

В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС - РИА Новости, 26.09.2023

В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС

С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщила служба доходов Минфина. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:46

2023-09-26T02:46

2023-09-26T11:45

россия

грузия

авто

экономика

белоруссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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ТБИЛИСИ, 26 сен — РИА Новости. С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщила служба доходов Минфина."С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию", — говорится в заявлении ведомства.Таким образом, Тбилиси присоединился к 11-му пакету европейских санкций, который среди прочего запрещает ввоз в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.По данным Национальной службы статистики Грузии, легковые авто занимали первое место в десяти категориях экспортных товаров и третье — по величине экспорта в Россию. За первую половину этого года в Россию было поставлено 4840 машин на 65,8 миллиона долларов, их средняя стоимость составила 14 тысяч долларов.С 1 августа Тбилиси ограничил реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, завезенных из США.

https://ria.ru/20230907/reysy-1894777594.html

https://ria.ru/20230919/avtomobili-1897124836.html

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россия, грузия, авто, экономика, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии