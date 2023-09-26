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В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
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02:46 26.09.2023 (обновлено: 11:45 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/zapret-1898613686.html
В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС
В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС
С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщила служба доходов Минфина. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:46
2023-09-26T11:45
россия
грузия
авто
экономика
белоруссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ТБИЛИСИ, 26 сен — РИА Новости. С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщила служба доходов Минфина."С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию", — говорится в заявлении ведомства.Таким образом, Тбилиси присоединился к 11-му пакету европейских санкций, который среди прочего запрещает ввоз в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.По данным Национальной службы статистики Грузии, легковые авто занимали первое место в десяти категориях экспортных товаров и третье — по величине экспорта в Россию. За первую половину этого года в Россию было поставлено 4840 машин на 65,8 миллиона долларов, их средняя стоимость составила 14 тысяч долларов.С 1 августа Тбилиси ограничил реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, завезенных из США.
https://ria.ru/20230907/reysy-1894777594.html
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россия, грузия, авто, экономика, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Грузия, Авто, Экономика, Белоруссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Грузии вступает в силу запрет на реэкспорт в Россию автомобилей из ЕС

В Грузии вступил в силу запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию машин из ЕС

© Фото : Ministry of Finance of GeorgiaКонтрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Ministry of Finance of Georgia
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 сен — РИА Новости. С сегодняшнего дня Грузия вводит запрет на реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, импортированных из стран Евросоюза, сообщила служба доходов Минфина.
"С 26 сентября будет запрещен реэкспорт автомобилей, ввезенных из Евросоюза, в Россию и Белоруссию", — говорится в заявлении ведомства.
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Таким образом, Тбилиси присоединился к 11-му пакету европейских санкций, который среди прочего запрещает ввоз в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 тысячи кубических сантиметров, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей.
По данным Национальной службы статистики Грузии, легковые авто занимали первое место в десяти категориях экспортных товаров и третье — по величине экспорта в Россию. За первую половину этого года в Россию было поставлено 4840 машин на 65,8 миллиона долларов, их средняя стоимость составила 14 тысяч долларов.
С 1 августа Тбилиси ограничил реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей, завезенных из США.
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