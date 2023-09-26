https://ria.ru/20230926/yaponiya-1898761727.html

СМИ: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить"

СМИ: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить" - РИА Новости, 26.09.2023

СМИ: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить"

Старшеклассник, ранивший ножом трех человек в торговом центре в Японии, признал, что "хотел кого-нибудь убить", сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:11

2023-09-26T16:11

2023-09-26T16:11

в мире

япония

ниигата (город)

происшествия

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ТОКИО, 26 сен - РИА Новости. Старшеклассник, ранивший ножом трех человек в торговом центре в Японии, признал, что "хотел кого-нибудь убить", сообщил телеканал NHK. Старшекласснику 18 лет, он не был знаком с пострадавшими. Согласно информации полиции, нож с лезвием длиной 17 сантиметров он приобрел ранее в том же торговом центре. В понедельник молодой человек в торговом центре "Riverside Senshu" в префектуре Ниигата в Японии ранил ножом двух женщин. Одна из них была госпитализирована, но находилась в сознании, второй госпитализация не потребовалась. Злоумышленника задержали. Во время задержания он успел ранить еще одного мужчину – сотрудника торгового центра, но ранения носят легкий характер. Полиция продолжает расследование.

https://ria.ru/20230926/sk-1898683047.html

https://ria.ru/20230926/sk-1898759013.html

япония

ниигата (город)

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в мире, япония, ниигата (город), происшествия