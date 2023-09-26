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СМИ: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить" - РИА Новости, 26.09.2023
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16:11 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/yaponiya-1898761727.html
СМИ: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить"
СМИ: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить" - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить"
Старшеклассник, ранивший ножом трех человек в торговом центре в Японии, признал, что "хотел кого-нибудь убить", сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:11
2023-09-26T16:11
в мире
япония
ниигата (город)
происшествия
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ТОКИО, 26 сен - РИА Новости. Старшеклассник, ранивший ножом трех человек в торговом центре в Японии, признал, что "хотел кого-нибудь убить", сообщил телеканал NHK. Старшекласснику 18 лет, он не был знаком с пострадавшими. Согласно информации полиции, нож с лезвием длиной 17 сантиметров он приобрел ранее в том же торговом центре. В понедельник молодой человек в торговом центре "Riverside Senshu" в префектуре Ниигата в Японии ранил ножом двух женщин. Одна из них была госпитализирована, но находилась в сознании, второй госпитализация не потребовалась. Злоумышленника задержали. Во время задержания он успел ранить еще одного мужчину – сотрудника торгового центра, но ранения носят легкий характер. Полиция продолжает расследование.
https://ria.ru/20230926/sk-1898683047.html
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япония
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в мире, япония, ниигата (город), происшествия
В мире, Япония, Ниигата (город), Происшествия
СМИ: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить"

NHK: в Японии ранивший троих школьник заявил, что "хотел кого-нибудь убить"

© РИА Новости / Алан БулкатыПолиция Японии
Полиция Японии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алан Булкаты
Полиция Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 сен - РИА Новости. Старшеклассник, ранивший ножом трех человек в торговом центре в Японии, признал, что "хотел кого-нибудь убить", сообщил телеканал NHK.
Старшекласснику 18 лет, он не был знаком с пострадавшими. Согласно информации полиции, нож с лезвием длиной 17 сантиметров он приобрел ранее в том же торговом центре.
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В понедельник молодой человек в торговом центре "Riverside Senshu" в префектуре Ниигата в Японии ранил ножом двух женщин. Одна из них была госпитализирована, но находилась в сознании, второй госпитализация не потребовалась. Злоумышленника задержали. Во время задержания он успел ранить еще одного мужчину – сотрудника торгового центра, но ранения носят легкий характер.
Полиция продолжает расследование.
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