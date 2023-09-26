https://ria.ru/20230926/yange-1898678808.html

Певица Ян Гэ скрыла 16 лет жизни в Москве на немецком "Голосе"

Певица Ян Гэ скрыла 16 лет жизни в Москве на немецком "Голосе" - РИА Новости, 26.09.2023

Певица Ян Гэ скрыла 16 лет жизни в Москве на немецком "Голосе"

Российская певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ стала участницей немецкого "Голоса", на котором скрыла от зрителей и жюри, что более 16 лет жила в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:09

2023-09-26T15:09

2023-09-26T15:08

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ стала участницей немецкого "Голоса", на котором скрыла от зрителей и жюри, что более 16 лет жила в Москве. На слепых прослушиваниях 35-летняя знаменитость покорила судей исполнением трека "Truth Hurts" американской рэперши Lizzo. К Ян Гэ повернулись все члены жюри: братья Каулитц, певица Шэрин Дэвид, музыкант Ронан Китинг и шоумен Джованни Зарелла. В разговоре с ними певица рассказала, что приехала в Германию из Китая, чтобы "прославить культуру своей родной страны". "Я много путешествовал и работал в Азии. Мне близка культура твоей страны, люблю ее, — отметил Ронан Китинг. — Буду рад видеть тебя в своей команде". Однако Ян Гэ выбрала Шэрин Дэвид. Позже исполнительница разместила фрагмент выступления на своей странице в соцсети. Многие поклонники, а также друзья и коллеги певицы из России поздравили ее с участием в шоу. "Ну ты даешь", — написала модель Мария Миногарова. Ян Гэ родилась и выросла в Пекине. После школы она приехала по обмену в Россию, чтобы выучиться на переводчика. Будучи студенткой, амбициозная китаянка поступила во ВГИК в режиссерско-актерскую мастерскую Валерия Рубинчика и Сергея Соловьева. Спустя несколько лет выпускница ВГИКа появилась в таких фильмах, как "Экипаж", "Матильда", "Притяжение", сериале "Звоните ДиКаприо!". В 2019 году Ян Гэ приняла участие в российской версии шоу "Голос" на Первом канале, где заняла четвертое место.

https://ria.ru/20190609/1555388055.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, москва, пекин, знаменитости, "голос", россия, германия, вгик