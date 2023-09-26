https://ria.ru/20230926/yange-1898678808.html
Певица Ян Гэ скрыла 16 лет жизни в Москве на немецком "Голосе"
Певица Ян Гэ скрыла 16 лет жизни в Москве на немецком "Голосе" - РИА Новости, 26.09.2023
Певица Ян Гэ скрыла 16 лет жизни в Москве на немецком "Голосе"
Российская певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ стала участницей немецкого "Голоса", на котором скрыла от зрителей и жюри, что более 16 лет жила в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:09
2023-09-26T15:09
2023-09-26T15:08
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ стала участницей немецкого "Голоса", на котором скрыла от зрителей и жюри, что более 16 лет жила в Москве. На слепых прослушиваниях 35-летняя знаменитость покорила судей исполнением трека "Truth Hurts" американской рэперши Lizzo. К Ян Гэ повернулись все члены жюри: братья Каулитц, певица Шэрин Дэвид, музыкант Ронан Китинг и шоумен Джованни Зарелла. В разговоре с ними певица рассказала, что приехала в Германию из Китая, чтобы "прославить культуру своей родной страны". "Я много путешествовал и работал в Азии. Мне близка культура твоей страны, люблю ее, — отметил Ронан Китинг. — Буду рад видеть тебя в своей команде". Однако Ян Гэ выбрала Шэрин Дэвид. Позже исполнительница разместила фрагмент выступления на своей странице в соцсети. Многие поклонники, а также друзья и коллеги певицы из России поздравили ее с участием в шоу. "Ну ты даешь", — написала модель Мария Миногарова. Ян Гэ родилась и выросла в Пекине. После школы она приехала по обмену в Россию, чтобы выучиться на переводчика. Будучи студенткой, амбициозная китаянка поступила во ВГИК в режиссерско-актерскую мастерскую Валерия Рубинчика и Сергея Соловьева. Спустя несколько лет выпускница ВГИКа появилась в таких фильмах, как "Экипаж", "Матильда", "Притяжение", сериале "Звоните ДиКаприо!". В 2019 году Ян Гэ приняла участие в российской версии шоу "Голос" на Первом канале, где заняла четвертое место.
https://ria.ru/20190609/1555388055.html
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, москва, пекин, знаменитости, "голос", россия, германия, вгик
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Москва, Пекин, Знаменитости, "Голос", Россия, Германия, ВГИК
Певица Ян Гэ скрыла 16 лет жизни в Москве на немецком "Голосе"
Певица Ян Гэ прошла в немецкий "Голос", где скрыла факт проживания в России
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ стала участницей немецкого "Голоса", на котором скрыла от зрителей и жюри, что более 16 лет жила в Москве.
На слепых прослушиваниях 35-летняя знаменитость покорила судей исполнением трека "Truth Hurts" американской рэперши Lizzo. К Ян Гэ повернулись все члены жюри: братья Каулитц, певица Шэрин Дэвид, музыкант Ронан Китинг и шоумен Джованни Зарелла.
В разговоре с ними певица рассказала, что приехала в Германию из Китая, чтобы "прославить культуру своей родной страны".
«
"Я много путешествовал и работал в Азии. Мне близка культура твоей страны, люблю ее, — отметил Ронан Китинг. — Буду рад видеть тебя в своей команде".
Однако Ян Гэ выбрала Шэрин Дэвид.
Позже исполнительница разместила фрагмент выступления на своей странице в соцсети. Многие поклонники, а также друзья и коллеги певицы из России поздравили ее с участием в шоу. "Ну ты даешь", — написала модель Мария Миногарова.
Ян Гэ родилась и выросла в Пекине. После школы она приехала по обмену в Россию, чтобы выучиться на переводчика. Будучи студенткой, амбициозная китаянка поступила во ВГИК в режиссерско-актерскую мастерскую Валерия Рубинчика и Сергея Соловьева.
Спустя несколько лет выпускница ВГИКа появилась в таких фильмах, как "Экипаж", "Матильда", "Притяжение", сериале "Звоните ДиКаприо!". В 2019 году Ян Гэ приняла участие в российской версии шоу "Голос" на Первом канале, где заняла четвертое место.
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