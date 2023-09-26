https://ria.ru/20230926/whatsapp-1898667268.html
WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах
WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах - РИА Новости, 26.09.2023
WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах
Мессенджер WhatsApp через месяц перестанет поддерживаться на смартфонах с устаревшими версиями операционной системы Android. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:20
2023-09-26T11:20
2023-09-26T13:15
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp через месяц перестанет поддерживаться на смартфонах с устаревшими версиями операционной системы Android."Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", — указано на официальной странице приложения.Сегодня работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12 версии.Прежде чем прекратится поддержка, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, добавили разработчики.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898644458.html
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технологии, whatsapp inc.
Технологии, WhatsApp Inc.
WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах
WhatsApp перестанет поддерживаться на гаджетах с устаревшими версиями ОС Android