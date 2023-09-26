https://ria.ru/20230926/whatsapp-1898667268.html

WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах

WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах - РИА Новости, 26.09.2023

WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах

Мессенджер WhatsApp через месяц перестанет поддерживаться на смартфонах с устаревшими версиями операционной системы Android. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:20

2023-09-26T11:20

2023-09-26T13:15

технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp через месяц перестанет поддерживаться на смартфонах с устаревшими версиями операционной системы Android."Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", — указано на официальной странице приложения.Сегодня работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12 версии.Прежде чем прекратится поддержка, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, добавили разработчики.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898644458.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, whatsapp inc.