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WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах - РИА Новости, 26.09.2023
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11:20 26.09.2023 (обновлено: 13:15 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/whatsapp-1898667268.html
WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах
WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах - РИА Новости, 26.09.2023
WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах
Мессенджер WhatsApp через месяц перестанет поддерживаться на смартфонах с устаревшими версиями операционной системы Android. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:20
2023-09-26T13:15
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp через месяц перестанет поддерживаться на смартфонах с устаревшими версиями операционной системы Android."Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", — указано на официальной странице приложения.Сегодня работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12 версии.Прежде чем прекратится поддержка, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, добавили разработчики.
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РИА Новости
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технологии, whatsapp inc.
Технологии, WhatsApp Inc.
WhatsApp заявил о прекращении работы на определенных гаджетах

WhatsApp перестанет поддерживаться на гаджетах с устаревшими версиями ОС Android

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp через месяц перестанет поддерживаться на смартфонах с устаревшими версиями операционной системы Android.
"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", — указано на официальной странице приложения.

Android — операционная система для разнообразных гаджетов, принадлежит компании Google. В феврале этого года разработчики представили 14 поколение. Версия Android 5.0 вышла в 2014 году.

Сегодня работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12 версии.
Прежде чем прекратится поддержка, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, добавили разработчики.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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ТехнологииWhatsApp Inc.
 
 
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