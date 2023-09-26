https://ria.ru/20230926/vzryvy-1898638345.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 26.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы раздаются в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:44

2023-09-26T09:44

2023-09-26T09:44

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко сообщил, что на одном из предприятий Кривого Рога утром произошел взрыв. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - пишет "Страна.ua". В Днепропетровской области с 9.16 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/vzryv-1898595245.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина