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Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню
Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню - РИА Новости, 26.09.2023
Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню
Жители Московской области получили около 870 миллионов рублей в виде выплат на молочную кухню с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:05
2023-09-26T13:05
2023-09-26T13:05
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жители Московской области получили около 870 миллионов рублей в виде выплат на молочную кухню с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. Выплата на обеспечение питанием – это одна из востребованных мер соцподдержки в рамках нацпроекта "Демография". "Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на обеспечение питанием с начала года. Выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей - это беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что ежемесячная денежная выплата составляет беременным женщинам – 400 рублей, кормящим матерям – 1 000 рублей, детям от 0 до 1 года – 1 000 рублей, детям от 1 года до 3 лет – 600 рублей. Оформление выплаты возможно в электронном виде на подмосковном портале госуслуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жители Московской области получили около 870 миллионов рублей в виде выплат на молочную кухню с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Выплата на обеспечение питанием – это одна из востребованных мер соцподдержки в рамках нацпроекта "Демография".
"Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья
на обеспечение питанием с начала года. Выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей - это беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что ежемесячная денежная выплата составляет беременным женщинам – 400 рублей, кормящим матерям – 1 000 рублей, детям от 0 до 1 года – 1 000 рублей, детям от 1 года до 3 лет – 600 рублей. Оформление выплаты возможно в электронном виде на подмосковном портале госуслуг.
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