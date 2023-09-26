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Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню

Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню - РИА Новости, 26.09.2023

Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на молочную кухню

Жители Московской области получили около 870 миллионов рублей в виде выплат на молочную кухню с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:05

2023-09-26T13:05

2023-09-26T13:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жители Московской области получили около 870 миллионов рублей в виде выплат на молочную кухню с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. Выплата на обеспечение питанием – это одна из востребованных мер соцподдержки в рамках нацпроекта "Демография". "Почти 870 миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья на обеспечение питанием с начала года. Выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей - это беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что ежемесячная денежная выплата составляет беременным женщинам – 400 рублей, кормящим матерям – 1 000 рублей, детям от 0 до 1 года – 1 000 рублей, детям от 1 года до 3 лет – 600 рублей. Оформление выплаты возможно в электронном виде на подмосковном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230817/vyplaty-1890636617.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)