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Российские депутаты не смогут выезжать в новые регионы без согласования
Российские депутаты не смогут выезжать в новые регионы без согласования - РИА Новости, 26.09.2023
Российские депутаты не смогут выезжать в новые регионы без согласования
Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что до парламентариев под подпись довели распоряжение, запрещающее без согласования выезд депутатов, сенаторов,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:56
2023-09-26T19:56
2023-09-26T19:57
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запорожская область
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луганская народная республика
михаил матвеев
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что до парламентариев под подпись довели распоряжение, запрещающее без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В конце июля замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя информацию РБК о запрете без разрешения военных на выезд в зону военной операции, говорил РИА Новости, что все депутаты, которые посещают части российской армии, должны как минимум уведомлять Генштаб. "До депутатов под подпись довели распоряжение президента, запрещающее без согласования с ним выезд депутатов, сенаторов, сотрудников АП и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Крыма в списке нет", - написал Матвеев в своём телеграм-канале. По его словам, с учетом этого им теперь надо будет скорректировать работу, в том числе по партийной линии. Депутат пояснил РИА Новости, что речь идет о всей территории регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "По тексту полностью субъекты, про боевые действия там нет", - отметил Матвеев.
https://ria.ru/20230608/territoriya-1876803372.html
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донецкая народная республика, запорожская область, алексей журавлев , луганская народная республика, михаил матвеев, общество
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Алексей Журавлев , Луганская Народная Республика, Михаил Матвеев, Общество
Российские депутаты не смогут выезжать в новые регионы без согласования
Матвеев: депутаты РФ не смогут посещать новые регионы без согласования