https://ria.ru/20230926/vyezd-1898819819.html

Российские депутаты не смогут выезжать в новые регионы без согласования

Российские депутаты не смогут выезжать в новые регионы без согласования - РИА Новости, 26.09.2023

Российские депутаты не смогут выезжать в новые регионы без согласования

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что до парламентариев под подпись довели распоряжение, запрещающее без согласования выезд депутатов, сенаторов,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:56

2023-09-26T19:56

2023-09-26T19:57

донецкая народная республика

запорожская область

алексей журавлев

луганская народная республика

михаил матвеев

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что до парламентариев под подпись довели распоряжение, запрещающее без согласования выезд депутатов, сенаторов, сотрудников администрации президента и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В конце июля замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя информацию РБК о запрете без разрешения военных на выезд в зону военной операции, говорил РИА Новости, что все депутаты, которые посещают части российской армии, должны как минимум уведомлять Генштаб. "До депутатов под подпись довели распоряжение президента, запрещающее без согласования с ним выезд депутатов, сенаторов, сотрудников АП и ряда других структур в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Крыма в списке нет", - написал Матвеев в своём телеграм-канале. По его словам, с учетом этого им теперь надо будет скорректировать работу, в том числе по партийной линии. Депутат пояснил РИА Новости, что речь идет о всей территории регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "По тексту полностью субъекты, про боевые действия там нет", - отметил Матвеев.

https://ria.ru/20230608/territoriya-1876803372.html

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донецкая народная республика, запорожская область, алексей журавлев , луганская народная республика, михаил матвеев, общество