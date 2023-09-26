https://ria.ru/20230926/vsu-1898808833.html

"Это капитуляция". В Киеве испугались смертельного удара по ВСУ

"Это капитуляция". В Киеве испугались смертельного удара по ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023

"Это капитуляция". В Киеве испугались смертельного удара по ВСУ

ВСУ не смогут продолжать военные действия без американской поддержки и будут вынуждены сдаться, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:52

2023-09-26T18:52

2023-09-26T19:28

специальная военная операция на украине

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олег соскин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ВСУ не смогут продолжать военные действия без американской поддержки и будут вынуждены сдаться, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Если только прекращается финансирование <…> ВСУ со стороны США, то соответственно <…> Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем", — пояснил он.По мнению эксперта, такой сценарий развития событий вполне возможен, поскольку американский конгресс до сих пор не одобрил новый пакет помощи киевским властям из-за имеющихся разногласий. Таким образом, Владимиру Зеленскому следует задуматься о принятии серьезных решений, включая отмену военного положения, ведь без оружия и денег украинские войска просто не смогу наступать, отметил Соскин."Ситуация становится уже трагической в этом плане", — резюмировал экс-советник.Ранее во вторник координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у США остались средства для осуществления военных поставок на Украину еще на несколько недель. По его словам, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом, если конгресс не примет решение о дополнительных ассигнованиях.На минувшей неделе спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказался гарантировать президенту Украины выделение нового пакета помощи на 24 миллиарда долларов. Именно такую сумму запросил Белый дом. При этом уже 12 конгрессменов от Республиканской партии подписали письмо с призывом к Джо Байдену отозвать этот запрос.Всего с февраля прошлого года киевский режим получил от США более 110 миллиардов долларов в виде различной помощи.

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898741867.html

https://ria.ru/20230926/nato-1898796247.html

https://ria.ru/20230926/budanov-1898768187.html

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