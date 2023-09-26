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В Германии раскрыли глупую ошибку ВСУ
В Германии раскрыли глупую ошибку ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
В Германии раскрыли глупую ошибку ВСУ
написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:19
2023-09-26T14:19
2023-09-26T14:19
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ВСУ совершают глупейшие ошибки на фронте, из-за чего теряют военную технику, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?" - спросил он.Журналист добавил, что, после двух ударов по аэродрому в Кривом Роге Россия также уничтожила один МиГ-29 на Николаевской авиабазе. Репке резюмировал, что данная ситуация для него необъяснима.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895306121.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, миг-29
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
В Германии раскрыли глупую ошибку ВСУ
Журналист Репке: ВСУ располагают самолеты слишком близко к линии фронта
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
ВСУ совершают глупейшие ошибки на фронте, из-за чего теряют военную технику,
написал в соцсети X
немецкий журналист Юлиан Репке.
"Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?" - спросил он.
Журналист добавил, что, после двух ударов по аэродрому в Кривом Роге Россия также уничтожила один МиГ-29 на Николаевской авиабазе. Репке резюмировал, что данная ситуация для него необъяснима.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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