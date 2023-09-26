ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе
ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Представители Евросоюза на встрече в Брюсселе с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым обменялись мнениями по ситуации с местным населением в Нагорном Карабахе, а также выразили необходимость продолжения нормализации отношений между странами, говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы Евросовета Шарля Мишеля.
Ранее сообщалось, что Григорян и Гаджиев в Брюсселе будут обсуждать подготовку встречи лидеров Армении и Азербайджана, запланированной на 5 октября в Гранаде.
"Евросоюз внимательно следит за всеми событиями (вокруг Нагорного Карабаха – ред.) и принимает участие на самом высоком уровне, чтобы помочь смягчить последствия боевых действий для гражданского населения… Участники отметили общую заинтересованность Армении и Азербайджана в использовании возможной встречи в Гранаде для продолжения усилий по нормализации отношений", - указывается в документе.
Сообщается, что представители Армении, Азербайджана и ЕС обсудили также делимитацию границ, безопасность, гуманитарные вопросы и мирный договор.
"На всех направлениях процесса нормализации необходимы конкретные действия и решительные компромиссные решения", - указывается в заявлении пресс-службы Совета ЕС.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.