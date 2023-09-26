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ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
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17:55 26.09.2023 (обновлено: 18:03 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/vstrecha-1898794415.html
ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе
ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023
ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе
Представители Евросоюза на встрече в Брюсселе с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым обменялись РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:55
2023-09-26T18:03
в мире
азербайджан
армения
ереван
хикмет гаджиев
армен григорян
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Представители Евросоюза на встрече в Брюсселе с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым обменялись мнениями по ситуации с местным населением в Нагорном Карабахе, а также выразили необходимость продолжения нормализации отношений между странами, говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы Евросовета Шарля Мишеля. Ранее сообщалось, что Григорян и Гаджиев в Брюсселе будут обсуждать подготовку встречи лидеров Армении и Азербайджана, запланированной на 5 октября в Гранаде. "Евросоюз внимательно следит за всеми событиями (вокруг Нагорного Карабаха – ред.) и принимает участие на самом высоком уровне, чтобы помочь смягчить последствия боевых действий для гражданского населения… Участники отметили общую заинтересованность Армении и Азербайджана в использовании возможной встречи в Гранаде для продолжения усилий по нормализации отношений", - указывается в документе. Сообщается, что представители Армении, Азербайджана и ЕС обсудили также делимитацию границ, безопасность, гуманитарные вопросы и мирный договор. "На всех направлениях процесса нормализации необходимы конкретные действия и решительные компромиссные решения", - указывается в заявлении пресс-службы Совета ЕС. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван, хикмет гаджиев, армен григорян, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, евросовет, шарль мишель
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Хикмет Гаджиев, Армен Григорян, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе, Евросовет, Шарль Мишель
ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе

ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Представители Евросоюза на встрече в Брюсселе с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым обменялись мнениями по ситуации с местным населением в Нагорном Карабахе, а также выразили необходимость продолжения нормализации отношений между странами, говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы Евросовета Шарля Мишеля.
Ранее сообщалось, что Григорян и Гаджиев в Брюсселе будут обсуждать подготовку встречи лидеров Армении и Азербайджана, запланированной на 5 октября в Гранаде.
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"Евросоюз внимательно следит за всеми событиями (вокруг Нагорного Карабаха – ред.) и принимает участие на самом высоком уровне, чтобы помочь смягчить последствия боевых действий для гражданского населения… Участники отметили общую заинтересованность Армении и Азербайджана в использовании возможной встречи в Гранаде для продолжения усилий по нормализации отношений", - указывается в документе.
Сообщается, что представители Армении, Азербайджана и ЕС обсудили также делимитацию границ, безопасность, гуманитарные вопросы и мирный договор.
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"На всех направлениях процесса нормализации необходимы конкретные действия и решительные компромиссные решения", - указывается в заявлении пресс-службы Совета ЕС.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанАрменияЕреванХикмет ГаджиевАрмен ГригорянЕвросоюзСитуация в Нагорном КарабахеЕвросоветШарль Мишель
 
 
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