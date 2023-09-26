https://ria.ru/20230926/vstrecha-1898794415.html

ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе

ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2023

ЕС на встрече с представителями Баку и Еревана обсудил ситуацию в Карабахе

Представители Евросоюза на встрече в Брюсселе с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым обменялись РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:55

2023-09-26T17:55

2023-09-26T18:03

в мире

азербайджан

армения

ереван

хикмет гаджиев

армен григорян

евросоюз

ситуация в нагорном карабахе

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Представители Евросоюза на встрече в Брюсселе с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым обменялись мнениями по ситуации с местным населением в Нагорном Карабахе, а также выразили необходимость продолжения нормализации отношений между странами, говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы Евросовета Шарля Мишеля. Ранее сообщалось, что Григорян и Гаджиев в Брюсселе будут обсуждать подготовку встречи лидеров Армении и Азербайджана, запланированной на 5 октября в Гранаде. "Евросоюз внимательно следит за всеми событиями (вокруг Нагорного Карабаха – ред.) и принимает участие на самом высоком уровне, чтобы помочь смягчить последствия боевых действий для гражданского населения… Участники отметили общую заинтересованность Армении и Азербайджана в использовании возможной встречи в Гранаде для продолжения усилий по нормализации отношений", - указывается в документе. Сообщается, что представители Армении, Азербайджана и ЕС обсудили также делимитацию границ, безопасность, гуманитарные вопросы и мирный договор. "На всех направлениях процесса нормализации необходимы конкретные действия и решительные компромиссные решения", - указывается в заявлении пресс-службы Совета ЕС. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

ереван

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в мире, азербайджан, армения, ереван, хикмет гаджиев, армен григорян, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, евросовет, шарль мишель