https://ria.ru/20230926/vstrecha-1898716997.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече главы МВД России и премьера Армении

В Кремле ответили на вопрос о встрече главы МВД России и премьера Армении - РИА Новости, 26.09.2023

В Кремле ответили на вопрос о встрече главы МВД России и премьера Армении

Совершенно нормально, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил актуальную повестку,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:47

2023-09-26T13:47

2023-09-26T13:47

армения

никол пашинян

владимир колокольцев

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_8dfec7d15a02b02fc20e08f39a8db77e.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совершенно нормально, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил актуальную повестку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Министр внутренних дел осуществляет свои поездки по графику международных контактов, который утверждается и верстается заранее. Поэтому это плановый визит, он должен был состояться, и совершенно нормально, что, осуществляя плановый визит, министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы", - ответил Песков на вопрос о том, почему именно Колокольцеву был доверен диалог с Пашиняном о роли Запада в ситуации вокруг Украины. Накануне Колокольцев на встрече с Пашиняном в Ереване, куда он прибыл для участия в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Армении, заявил, что "Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку".

https://ria.ru/20230923/istoriya-1898247631.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, никол пашинян, владимир колокольцев, дмитрий песков, в мире