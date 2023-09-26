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В Кремле ответили на вопрос о встрече главы МВД России и премьера Армении
В Кремле ответили на вопрос о встрече главы МВД России и премьера Армении - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о встрече главы МВД России и премьера Армении
Совершенно нормально, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил актуальную повестку,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:47
2023-09-26T13:47
2023-09-26T13:47
армения
никол пашинян
владимир колокольцев
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совершенно нормально, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил актуальную повестку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Министр внутренних дел осуществляет свои поездки по графику международных контактов, который утверждается и верстается заранее. Поэтому это плановый визит, он должен был состояться, и совершенно нормально, что, осуществляя плановый визит, министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы", - ответил Песков на вопрос о том, почему именно Колокольцеву был доверен диалог с Пашиняном о роли Запада в ситуации вокруг Украины. Накануне Колокольцев на встрече с Пашиняном в Ереване, куда он прибыл для участия в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Армении, заявил, что "Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку".
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армения, никол пашинян, владимир колокольцев, дмитрий песков, в мире
Армения, Никол Пашинян, Владимир Колокольцев, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о встрече главы МВД России и премьера Армении
Песков назвал встречу Колокольцева с Пашиняном по актуальным вопросам нормальной