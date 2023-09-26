https://ria.ru/20230926/vs-1898658207.html

В Киеве признали, что ВС России уничтожили место сборки украинских ракет

В Киеве признали, что ВС России уничтожили место сборки украинских ракет - РИА Новости, 26.09.2023

В Киеве признали, что ВС России уничтожили место сборки украинских ракет

Российские войска нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:02

2023-09-26T11:02

2023-09-26T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898654705_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_52aaf5389ee18e43c3c4ad6526d54e40.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC. "Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", — сказал он.По информации Минобороны, за прошлую неделю российские вооруженные силы нанесли 12 групповых ударов по военным объектам Украины, в том числе по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства. В результате причинен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.

https://ria.ru/20230926/svo-1898643994.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины