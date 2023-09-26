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В Киеве признали, что ВС России уничтожили место сборки украинских ракет
В Киеве признали, что ВС России уничтожили место сборки украинских ракет - РИА Новости, 26.09.2023
В Киеве признали, что ВС России уничтожили место сборки украинских ракет
Российские войска нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:02
2023-09-26T11:02
2023-09-26T14:50
специальная военная операция на украине
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алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC. "Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", — сказал он.По информации Минобороны, за прошлую неделю российские вооруженные силы нанесли 12 групповых ударов по военным объектам Украины, в том числе по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства. В результате причинен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.
https://ria.ru/20230926/svo-1898643994.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Киеве признали, что ВС России уничтожили место сборки украинских ракет
Секретарь СНБО Украины Данилов: российские войска поразили место сбора ракет ВСУ