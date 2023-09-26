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Пентагон заявил о совместном производстве вооружений с Украиной и ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/vooruzheniya-1898841895.html
Пентагон заявил о совместном производстве вооружений с Украиной и ЕС
Пентагон заявил о совместном производстве вооружений с Украиной и ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
Пентагон заявил о совместном производстве вооружений с Украиной и ЕС
США начинают совместное производство военной техники с зарубежными странами, в том числе Украиной, ЕС и Австралией, заявил во вторник заместитель Пентагона по... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T22:56
2023-09-26T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
австралия
евросоюз
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США начинают совместное производство военной техники с зарубежными странами, в том числе Украиной, ЕС и Австралией, заявил во вторник заместитель Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант. "Мы будем начинать совместное производство с Австралией, то же самое касается Европы, мы даже налаживаем совместное производство с украинцами в их стране", - сказал представитель оборонного ведомства США на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Он напомнил, что на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО большое значение уделялось международному взаимодействию в сфере производства и поставках вооружений, "развитие в этом направлении будет иметь большой вес для НАТО".
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, сша, австралия, евросоюз, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Австралия, Евросоюз, НАТО, Пентагон
Пентагон заявил о совместном производстве вооружений с Украиной и ЕС

Пентагон: США начали производство вооружений с Украиной, ЕС и Австралией

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США начинают совместное производство военной техники с зарубежными странами, в том числе Украиной, ЕС и Австралией, заявил во вторник заместитель Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант.
"Мы будем начинать совместное производство с Австралией, то же самое касается Европы, мы даже налаживаем совместное производство с украинцами в их стране", - сказал представитель оборонного ведомства США на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Он напомнил, что на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО большое значение уделялось международному взаимодействию в сфере производства и поставках вооружений, "развитие в этом направлении будет иметь большой вес для НАТО".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААвстралияЕвросоюзНАТОПентагон
 
 
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