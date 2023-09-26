https://ria.ru/20230926/vooruzheniya-1898841895.html

Пентагон заявил о совместном производстве вооружений с Украиной и ЕС

Пентагон заявил о совместном производстве вооружений с Украиной и ЕС - РИА Новости, 26.09.2023

Пентагон заявил о совместном производстве вооружений с Украиной и ЕС

США начинают совместное производство военной техники с зарубежными странами, в том числе Украиной, ЕС и Австралией, заявил во вторник заместитель Пентагона по... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T22:56

2023-09-26T22:56

2023-09-26T22:56

специальная военная операция на украине

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нато

пентагон

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США начинают совместное производство военной техники с зарубежными странами, в том числе Украиной, ЕС и Австралией, заявил во вторник заместитель Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант. "Мы будем начинать совместное производство с Австралией, то же самое касается Европы, мы даже налаживаем совместное производство с украинцами в их стране", - сказал представитель оборонного ведомства США на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Он напомнил, что на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО большое значение уделялось международному взаимодействию в сфере производства и поставках вооружений, "развитие в этом направлении будет иметь большой вес для НАТО".

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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в мире, украина, сша, австралия, евросоюз, нато, пентагон