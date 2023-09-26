Рейтинг@Mail.ru
Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 26.09.2023 (обновлено: 06:38 27.09.2023)
https://ria.ru/20230926/volvo-1898825303.html
Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году
Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году - РИА Новости, 27.09.2023
Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году
Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году, а в следующем планирует выйти на полную мощность, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-26T20:41
2023-09-27T06:38
калуга
россия
калужская область
владислав шапша
денис мантуров
игорь ким
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
volvo ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894953861_0:184:3000:1872_1920x0_80_0_0_5e3d2a02cae1d5822d04c8239b46b121.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году, а в следующем планирует выйти на полную мощность, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Во вторник Шапша провел прямой эфир на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Вот сегодня новость о заводе Volvo в очередной раз нас догнала — то, о чем я говорил раньше, что Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события", — сказал Шапша в ходе прямого эфира. Он отметил, что в ближайшее время встретится с руководителем завода. "И вам расскажем о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что уже в этом году планируется возобновление работы предприятия, на полную мощность оно должно выйти уже в следующем году", — сказал Шапша. Губернатор отметил, что на заводе Volkswagen в этом году тоже сменился собственник. "Мы ведем очень плотную работу с новым собственником, с возможными нашими партнерами — иностранными, китайскими в данном случае, — по перезапуску этого предприятия. Процесс небыстрый, но идет он в нужном направлении. И мы активно работаем. То же касается и Peugeot", — подчеркнул Шапша. Он отметил, что не любит озвучивать рабочие планы и ожидания, потому что иногда они могут не состояться. "Ожидание только одно: все заводы будут запущены и начнут работать по своему профилю без изменения вида деятельности. Мы над этим работаем", — резюмировал губернатор.На днях вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил журналистам, что активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп. Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активы шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима. Как отмечали в Минпромторге России, на предприятии в Калуге ведется работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнером.
https://ria.ru/20230925/hyundai-1898486759.html
https://ria.ru/20230711/avtomobili-1883528523.html
https://ria.ru/20230617/proizvodstvo-1878871790.html
калуга
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894953861_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_68fb689ce100f19c961f50e0cd3ca715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, россия, калужская область, владислав шапша, денис мантуров, игорь ким, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volvo ab, volkswagen group
Калуга, Россия, Калужская область, Владислав Шапша, Денис Мантуров, Игорь Ким, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Volvo AB, Volkswagen Group
Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

Губернатор Шапша: завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗавод Volvo Group в Калуге
Завод Volvo Group в Калуге - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Завод Volvo Group в Калуге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году, а в следующем планирует выйти на полную мощность, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Во вторник Шапша провел прямой эфир на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Автомобили Hyundai Creta в автосалоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания
25 сентября, 13:34
"Вот сегодня новость о заводе Volvo в очередной раз нас догнала — то, о чем я говорил раньше, что Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события", — сказал Шапша в ходе прямого эфира.
Он отметил, что в ближайшее время встретится с руководителем завода.
"И вам расскажем о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что уже в этом году планируется возобновление работы предприятия, на полную мощность оно должно выйти уже в следующем году", — сказал Шапша.
Губернатор отметил, что на заводе Volkswagen в этом году тоже сменился собственник. "Мы ведем очень плотную работу с новым собственником, с возможными нашими партнерами — иностранными, китайскими в данном случае, — по перезапуску этого предприятия. Процесс небыстрый, но идет он в нужном направлении. И мы активно работаем. То же касается и Peugeot", — подчеркнул Шапша.
Он отметил, что не любит озвучивать рабочие планы и ожидания, потому что иногда они могут не состояться. "Ожидание только одно: все заводы будут запущены и начнут работать по своему профилю без изменения вида деятельности. Мы над этим работаем", — резюмировал губернатор.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Володин призвал пересаживать представителей власти на отечественные авто
11 июля, 14:55
На днях вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил журналистам, что активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп.
Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активы шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима.
Как отмечали в Минпромторге России, на предприятии в Калуге ведется работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнером.
Запуск производства Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan
17 июня, 13:44
 
КалугаРоссияКалужская областьВладислав ШапшаДенис МантуровИгорь КимМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Volvo ABVolkswagen Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала