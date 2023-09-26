https://ria.ru/20230926/volvo-1898825303.html

Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году - РИА Новости, 27.09.2023

Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году, а в следующем планирует выйти на полную мощность, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-26T20:41

2023-09-26T20:41

2023-09-27T06:38

калуга

россия

калужская область

владислав шапша

денис мантуров

игорь ким

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

volvo ab

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году, а в следующем планирует выйти на полную мощность, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Во вторник Шапша провел прямой эфир на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Вот сегодня новость о заводе Volvo в очередной раз нас догнала — то, о чем я говорил раньше, что Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события", — сказал Шапша в ходе прямого эфира. Он отметил, что в ближайшее время встретится с руководителем завода. "И вам расскажем о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что уже в этом году планируется возобновление работы предприятия, на полную мощность оно должно выйти уже в следующем году", — сказал Шапша. Губернатор отметил, что на заводе Volkswagen в этом году тоже сменился собственник. "Мы ведем очень плотную работу с новым собственником, с возможными нашими партнерами — иностранными, китайскими в данном случае, — по перезапуску этого предприятия. Процесс небыстрый, но идет он в нужном направлении. И мы активно работаем. То же касается и Peugeot", — подчеркнул Шапша. Он отметил, что не любит озвучивать рабочие планы и ожидания, потому что иногда они могут не состояться. "Ожидание только одно: все заводы будут запущены и начнут работать по своему профилю без изменения вида деятельности. Мы над этим работаем", — резюмировал губернатор.На днях вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил журналистам, что активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп. Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активы шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима. Как отмечали в Минпромторге России, на предприятии в Калуге ведется работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнером.

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https://ria.ru/20230711/avtomobili-1883528523.html

https://ria.ru/20230617/proizvodstvo-1878871790.html

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калужская область

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калуга, россия, калужская область, владислав шапша, денис мантуров, игорь ким, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volvo ab, volkswagen group