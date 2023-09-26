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В США миллион человек могут остаться без питьевой воды - РИА Новости, 26.09.2023
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18:21 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/voda-1898800949.html
В США миллион человек могут остаться без питьевой воды
В США миллион человек могут остаться без питьевой воды - РИА Новости, 26.09.2023
В США миллион человек могут остаться без питьевой воды
Аномальная засуха в американском штате Луизиана угрожает привести к чрезвычайному положению из-за обмеления реки Миссисипи и нехватки воды в Новом Орлеане с... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:21
2023-09-26T18:21
миссисипи
луизиана
новый орлеан
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Аномальная засуха в американском штате Луизиана угрожает привести к чрезвычайному положению из-за обмеления реки Миссисипи и нехватки воды в Новом Орлеане с одновременным повышением содержания соли, что делает ее не пригодным к употреблению и несет риски на одного миллиона местных жителей, сообщает телеканал NBC News. "Новый Орлеан готовится к чрезвычайному положению из-за питьевой воды в пострадавшей от засухи реки Миссисипи. Затягивающиеся условия засухи сохраняют уровни Миссисипи аномально низкими, а значительно ослабевший поток позволил замешаться соленой воде", - указывает издание. Отмечается, что из-за снижения силы потока реки в водную артерию начала проникать соленая вода из Мексиканского залива, куда впадает Миссисипи. В результате возникла угроза снабжению не только самого Нового Орлеана, но и его окрестностей с общим населением около одного миллиона человек. Власти города ранее уже подписали декларацию о режиме чрезвычайного положения из-за опасений того, что в предстоящие недели население может столкнуться со сложностями в доступе к безопасной питьевой воде.
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миссисипи
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миссисипи, луизиана, новый орлеан
Миссисипи, Луизиана, Новый Орлеан
В США миллион человек могут остаться без питьевой воды

NBC News: засуха в Луизиане угрожает оставить миллион человек без питьевой воды

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБутылки с минеральной водой
Бутылки с минеральной водой - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бутылки с минеральной водой. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Аномальная засуха в американском штате Луизиана угрожает привести к чрезвычайному положению из-за обмеления реки Миссисипи и нехватки воды в Новом Орлеане с одновременным повышением содержания соли, что делает ее не пригодным к употреблению и несет риски на одного миллиона местных жителей, сообщает телеканал NBC News.
"Новый Орлеан готовится к чрезвычайному положению из-за питьевой воды в пострадавшей от засухи реки Миссисипи. Затягивающиеся условия засухи сохраняют уровни Миссисипи аномально низкими, а значительно ослабевший поток позволил замешаться соленой воде", - указывает издание.
Отмечается, что из-за снижения силы потока реки в водную артерию начала проникать соленая вода из Мексиканского залива, куда впадает Миссисипи. В результате возникла угроза снабжению не только самого Нового Орлеана, но и его окрестностей с общим населением около одного миллиона человек.
Власти города ранее уже подписали декларацию о режиме чрезвычайного положения из-за опасений того, что в предстоящие недели население может столкнуться со сложностями в доступе к безопасной питьевой воде.
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МиссисипиЛуизианаНовый Орлеан
 
 
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