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В МЧС назвали предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году - РИА Новости, 26.09.2023
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05:51 26.09.2023 (обновлено: 05:52 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/uscherb-1898618950.html
В МЧС назвали предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году
В МЧС назвали предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году - РИА Новости, 26.09.2023
В МЧС назвали предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году
Предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году составил свыше 347 миллионов рублей, подсчет продолжается, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:51
2023-09-26T05:52
россия
олекминский район
происшествия
хабаровский край
александр федоров (следственный комитет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году составил свыше 347 миллионов рублей, подсчет продолжается, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По информации начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по Якутии Александра Федорова, с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано всего 879 ландшафтных пожаров на общей площади 1 428 076,5 гектара. В 2022 году такая площадь составляла 578 846,71 гектара. В июле и августе были высокие классы пожарной опасности лесов, наиболее сложная обстановка складывалась в Усть-Майском и Олекминском районах. "Предварительно, прямой ущерб от лесных пожаров составил свыше 347 миллионов рублей, еще ведутся подсчеты, после завершения расследований это цифра может увеличиться. Дознавателями органов ГПН по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка, проведены осмотры мест возникновения лесных пожаров, зарегистрированных в зоне авиационного и наземного мониторинга", - приводятся слова Федорова. Режим ЧС межрегионального характера отменили в Якутии и Хабаровском крае 25 августа.
https://ria.ru/20230926/opasnost-1898614705.html
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россия, олекминский район, происшествия, хабаровский край, александр федоров (следственный комитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Олекминский район, Происшествия, Хабаровский край, Александр Федоров (Следственный Комитет), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году

Ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году составил свыше 347 миллионов рублей

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) / Ликвидация лесного пожара на территории Якутии
Ликвидация лесного пожара на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) /
Ликвидация лесного пожара на территории Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Предварительный ущерб от лесных пожаров в Якутии в 2023 году составил свыше 347 миллионов рублей, подсчет продолжается, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По информации начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по Якутии Александра Федорова, с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано всего 879 ландшафтных пожаров на общей площади 1 428 076,5 гектара. В 2022 году такая площадь составляла 578 846,71 гектара.
Сотрудник МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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В июле и августе были высокие классы пожарной опасности лесов, наиболее сложная обстановка складывалась в Усть-Майском и Олекминском районах.
"Предварительно, прямой ущерб от лесных пожаров составил свыше 347 миллионов рублей, еще ведутся подсчеты, после завершения расследований это цифра может увеличиться. Дознавателями органов ГПН по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка, проведены осмотры мест возникновения лесных пожаров, зарегистрированных в зоне авиационного и наземного мониторинга", - приводятся слова Федорова.
Режим ЧС межрегионального характера отменили в Якутии и Хабаровском крае 25 августа.
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РоссияОлекминский районПроисшествияХабаровский крайАлександр Федоров (Следственный Комитет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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