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Глава Минобороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 26.09.2023 (обновлено: 21:42 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraine-1898833905.html
Глава Минобороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США
Глава Минобороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США - РИА Новости, 26.09.2023
Глава Минобороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США
Киев надеется, что "скоро увидит результаты" недавней поездки украинской делегации в США, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:40
2023-09-26T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
рустем умеров
сергей лавров
джо байден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев надеется, что "скоро увидит результаты" недавней поездки украинской делегации в США, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров, отвечая на вопрос о перспективе получить дальнобойные ракеты ATACMS в интервью телеканалу CNN."У нас только что был успешный визит в США, надеюсь, что скоро мы увидим результаты", - ответил Умеров на вопрос в том числе о том, получит ли Киев дальнобойные ракеты ATACMS от Вашингтона. Кроме того, Умеров заявил о приоритете Киева локализовать "как можно больше" производства вооружений на Украине. Он добавил, что провел перестановки, уволив бывших заместителей министра, чтобы ведомство "отвечало новым вызовам" и целям. На минувшей неделе ведущие американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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в мире, киев, сша, украина, рустем умеров, сергей лавров, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Рустем Умеров, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО
Глава Минобороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США

Умеров выразил надежду на результаты поездки Зеленского с делегацией в США

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев надеется, что "скоро увидит результаты" недавней поездки украинской делегации в США, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров, отвечая на вопрос о перспективе получить дальнобойные ракеты ATACMS в интервью телеканалу CNN.
"У нас только что был успешный визит в США, надеюсь, что скоро мы увидим результаты", - ответил Умеров на вопрос в том числе о том, получит ли Киев дальнобойные ракеты ATACMS от Вашингтона.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Кроме того, Умеров заявил о приоритете Киева локализовать "как можно больше" производства вооружений на Украине. Он добавил, что провел перестановки, уволив бывших заместителей министра, чтобы ведомство "отвечало новым вызовам" и целям.
На минувшей неделе ведущие американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаРустем УмеровСергей ЛавровДжо БайденНАТО
 
 
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