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Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 26.09.2023 (обновлено: 20:18 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraine-1898819573.html
Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС
Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС - РИА Новости, 26.09.2023
Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС
Украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале утверждает, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:51
2023-09-26T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
венгрия
еврокомиссия
денис шмыгаль
евросоюз
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале утверждает, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. "Сегодня принимаем государственную целевую программу "Единство в разнообразии". Ее цель – создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов. После утверждения этой программы мы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии", - сказал Шмыгаль на опубликованном видео. Шмыгаль также добавил, что в октябре Украина "получит положительную оценку в рамках отчета по пакету расширения Евросоюза". "А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении страны в ЕС", - сообщил он. Украинский депутат Ярослав Железняк сообщал 21 сентября, что Верховная рада приняла закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для начала переговоров Киева о членстве в Евросоюзе. Как писало ранее украинское издание "Страна", главное в этом законопроекте то, что его нормы не будут распространяться на русских.Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм. В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, киев, венгрия, еврокомиссия, денис шмыгаль, евросоюз, европейский совет, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Венгрия, Еврокомиссия, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Европейский совет, Дмитрий Кулеба
Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС

Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил семь рекомендаций ЕК по членству в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале утверждает, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе.
"Сегодня принимаем государственную целевую программу "Единство в разнообразии". Ее цель – создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов. После утверждения этой программы мы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии", - сказал Шмыгаль на опубликованном видео.
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Шмыгаль также добавил, что в октябре Украина "получит положительную оценку в рамках отчета по пакету расширения Евросоюза". "А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении страны в ЕС", - сообщил он.
Украинский депутат Ярослав Железняк сообщал 21 сентября, что Верховная рада приняла закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для начала переговоров Киева о членстве в Евросоюзе. Как писало ранее украинское издание "Страна", главное в этом законопроекте то, что его нормы не будут распространяться на русских.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВенгрияЕврокомиссияДенис ШмыгальЕвросоюзЕвропейский советДмитрий Кулеба
 
 
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