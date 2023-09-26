https://ria.ru/20230926/ukraine-1898819573.html

Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС

Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС - РИА Новости, 26.09.2023

Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС

Украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале утверждает, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:51

2023-09-26T19:51

2023-09-26T20:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

венгрия

еврокомиссия

денис шмыгаль

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале утверждает, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. "Сегодня принимаем государственную целевую программу "Единство в разнообразии". Ее цель – создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов. После утверждения этой программы мы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии", - сказал Шмыгаль на опубликованном видео. Шмыгаль также добавил, что в октябре Украина "получит положительную оценку в рамках отчета по пакету расширения Евросоюза". "А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении страны в ЕС", - сообщил он. Украинский депутат Ярослав Железняк сообщал 21 сентября, что Верховная рада приняла закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для начала переговоров Киева о членстве в Евросоюзе. Как писало ранее украинское издание "Страна", главное в этом законопроекте то, что его нормы не будут распространяться на русских.Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм. В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

украина

киев

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, венгрия, еврокомиссия, денис шмыгаль, евросоюз, европейский совет, дмитрий кулеба