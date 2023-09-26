Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил все рекомендации ЕК по членству в ЕС
Шмыгаль утверждает, что Киев выполнил семь рекомендаций ЕК по членству в ЕС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале утверждает, что кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе.
"Сегодня принимаем государственную целевую программу "Единство в разнообразии". Ее цель – создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов. После утверждения этой программы мы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии", - сказал Шмыгаль на опубликованном видео.
Шмыгаль также добавил, что в октябре Украина "получит положительную оценку в рамках отчета по пакету расширения Евросоюза". "А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении страны в ЕС", - сообщил он.
Украинский депутат Ярослав Железняк сообщал 21 сентября, что Верховная рада приняла закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, необходимый для начала переговоров Киева о членстве в Евросоюзе. Как писало ранее украинское издание "Страна", главное в этом законопроекте то, что его нормы не будут распространяться на русских.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм.
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.