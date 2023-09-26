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Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников - РИА Новости, 26.09.2023
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19:33 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ukraine-1898817074.html
Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников
Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников - РИА Новости, 26.09.2023
Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников
Украинские власти максимально упростили условия пребывания для воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников, а также ввели ускоренную процедуру получения ими... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:33
2023-09-26T19:33
в мире
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские власти максимально упростили условия пребывания для воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников, а также ввели ускоренную процедуру получения ими украинского гражданства, сообщила председатель Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко. "Для таких людей (иностранцев, заключивших контракты с ВСУ - ред.) со своей стороны мы максимально упростили пребывание на Украине. То есть мы продлили срок пребывания на территории нашей страны, если он уже истек. Во-вторых, мы освободили их от необходимости оформлять документы на временное проживание", - приводит слова Науменко украинское издание Цензор.net. По ее словам, формально украинские власти приравняли военный билет к разрешению на временное проживание. Чиновник подчеркнула, что если иностранец продолжает служить в рядах ВСУ, либо у него есть государственная награда или представление минобороны, украинское гражданство можно получить в упрощенном порядке. В ноябре 2022 года сайт СК РФ сообщал, что наемники из 54 стран воюют на Украине на стороне Киева, часть из них еще с 2014 года, у многих опыт конфликтов на Ближнем Востоке. По данным российских следователей, в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом, а также различные иностранные государственные органы и общественные организации.
https://ria.ru/20230918/naemnik-1896905054.html
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников

На Украине иностранные наемники получат гражданство по ускоренной процедуре

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские власти максимально упростили условия пребывания для воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников, а также ввели ускоренную процедуру получения ими украинского гражданства, сообщила председатель Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.
"Для таких людей (иностранцев, заключивших контракты с ВСУ - ред.) со своей стороны мы максимально упростили пребывание на Украине. То есть мы продлили срок пребывания на территории нашей страны, если он уже истек. Во-вторых, мы освободили их от необходимости оформлять документы на временное проживание", - приводит слова Науменко украинское издание Цензор.net.
По ее словам, формально украинские власти приравняли военный билет к разрешению на временное проживание. Чиновник подчеркнула, что если иностранец продолжает служить в рядах ВСУ, либо у него есть государственная награда или представление минобороны, украинское гражданство можно получить в упрощенном порядке.
В ноябре 2022 года сайт СК РФ сообщал, что наемники из 54 стран воюют на Украине на стороне Киева, часть из них еще с 2014 года, у многих опыт конфликтов на Ближнем Востоке. По данным российских следователей, в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом, а также различные иностранные государственные органы и общественные организации.
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