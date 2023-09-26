https://ria.ru/20230926/ukraine-1898817074.html

Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников

Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников - РИА Новости, 26.09.2023

Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наемников

Украинские власти максимально упростили условия пребывания для воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников, а также ввели ускоренную процедуру получения ими... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:33

2023-09-26T19:33

2023-09-26T19:33

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские власти максимально упростили условия пребывания для воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников, а также ввели ускоренную процедуру получения ими украинского гражданства, сообщила председатель Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко. "Для таких людей (иностранцев, заключивших контракты с ВСУ - ред.) со своей стороны мы максимально упростили пребывание на Украине. То есть мы продлили срок пребывания на территории нашей страны, если он уже истек. Во-вторых, мы освободили их от необходимости оформлять документы на временное проживание", - приводит слова Науменко украинское издание Цензор.net. По ее словам, формально украинские власти приравняли военный билет к разрешению на временное проживание. Чиновник подчеркнула, что если иностранец продолжает служить в рядах ВСУ, либо у него есть государственная награда или представление минобороны, украинское гражданство можно получить в упрощенном порядке. В ноябре 2022 года сайт СК РФ сообщал, что наемники из 54 стран воюют на Украине на стороне Киева, часть из них еще с 2014 года, у многих опыт конфликтов на Ближнем Востоке. По данным российских следователей, в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом, а также различные иностранные государственные органы и общественные организации.

https://ria.ru/20230918/naemnik-1896905054.html

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)