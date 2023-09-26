Остановка помощи США Украине навредит ее боеспособности, заявил Кирби
Кирби: остановка или сокращение помощи США Украине навредит ее боеспособности
© AP Photo / Susan WalshДжон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Остановка или значительное сокращение помощи США Украине негативно отразится на боеспособности Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Перекрытие финансирования Украины или любое значительное сокращение совершенно точно повлечет негативное воздействие на их способность достигать успеха", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC, комментируя отсутствие решения конгресса США по согласованию дополнительной помощи Киеву.
Кирби также отметил, что США являются крупнейшим источником помощи Киеву и американская администрация уверена в двухпартийной поддержке со стороны конгресса относительно предоставления дополнительной помощи Украине.
Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.