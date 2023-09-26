https://ria.ru/20230926/ukraina-1898821722.html
В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима
В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 26.09.2023
В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима
Более 500 исковых обращений, связанных с преступлениями киевского режима, были направлены в 2023 году в Международный уголовный суд, сообщила советник главы ЛНР РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:11
2023-09-26T20:11
2023-09-26T20:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
украина
анна сорока
виктория сердюкова
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867788980_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_624619ff11d1573dc42578cecdf4dff2.jpg
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Более 500 исковых обращений, связанных с преступлениями киевского режима, были направлены в 2023 году в Международный уголовный суд, сообщила советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока. "Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия", - заявила Сорока во время своего выступления на форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" в Луганске, чьи слова опубликовала в своем Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Кроме того, Сорока на форуме выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возможности придачи легитимности приговору трибунала в отношении военно-политического руководства Украины, который состоялся в ЛНР в 2018 году. Она также отметила важность сохранения свидетельств преступлений киевского режима.
луганская народная республика
луганск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867785511_0:37:2632:2011_1920x0_80_0_0_7366ef48413f008bcd5f318df2ee1209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганск, украина, анна сорока, виктория сердюкова, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Украина, Анна Сорока, Виктория Сердюкова, Международный уголовный суд
В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима
Сорока: в МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима