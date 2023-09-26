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В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима

В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 26.09.2023

В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима

Более 500 исковых обращений, связанных с преступлениями киевского режима, были направлены в 2023 году в Международный уголовный суд, сообщила советник главы ЛНР РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:11

2023-09-26T20:11

2023-09-26T20:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

украина

анна сорока

виктория сердюкова

международный уголовный суд

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Более 500 исковых обращений, связанных с преступлениями киевского режима, были направлены в 2023 году в Международный уголовный суд, сообщила советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока. "Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия", - заявила Сорока во время своего выступления на форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" в Луганске, чьи слова опубликовала в своем Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Кроме того, Сорока на форуме выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возможности придачи легитимности приговору трибунала в отношении военно-политического руководства Украины, который состоялся в ЛНР в 2018 году. Она также отметила важность сохранения свидетельств преступлений киевского режима.

луганская народная республика

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луганская народная республика, луганск, украина, анна сорока, виктория сердюкова, международный уголовный суд