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В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 26.09.2023 (обновлено: 20:13 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898821722.html
В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима
В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 26.09.2023
В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима
Более 500 исковых обращений, связанных с преступлениями киевского режима, были направлены в 2023 году в Международный уголовный суд, сообщила советник главы ЛНР РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:11
2023-09-26T20:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
украина
анна сорока
виктория сердюкова
международный уголовный суд
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Более 500 исковых обращений, связанных с преступлениями киевского режима, были направлены в 2023 году в Международный уголовный суд, сообщила советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока. "Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия", - заявила Сорока во время своего выступления на форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" в Луганске, чьи слова опубликовала в своем Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Кроме того, Сорока на форуме выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возможности придачи легитимности приговору трибунала в отношении военно-политического руководства Украины, который состоялся в ЛНР в 2018 году. Она также отметила важность сохранения свидетельств преступлений киевского режима.
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луганская народная республика, луганск, украина, анна сорока, виктория сердюкова, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Украина, Анна Сорока, Виктория Сердюкова, Международный уголовный суд
В МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима

Сорока: в МУС направили более 500 исков о преступлениях киевского режима

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Более 500 исковых обращений, связанных с преступлениями киевского режима, были направлены в 2023 году в Международный уголовный суд, сообщила советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
"Только за этот год направлено 508 исковых обращений в Международный уголовный суд индивидуального характера, продолжаем записывать коллективные видеообращения со свидетельствующими материалами о тех событиях и последствиях, которые влечет украинская агрессия", - заявила Сорока во время своего выступления на форуме "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" в Луганске, чьи слова опубликовала в своем Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
Кроме того, Сорока на форуме выступила с инициативой рассмотреть вопрос о возможности придачи легитимности приговору трибунала в отношении военно-политического руководства Украины, который состоялся в ЛНР в 2018 году. Она также отметила важность сохранения свидетельств преступлений киевского режима.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаАнна СорокаВиктория СердюковаМеждународный уголовный суд
 
 
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