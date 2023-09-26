https://ria.ru/20230926/ukraina-1898744200.html
В Европарламенте считают, что Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года
В Европарламенте считают, что Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года - РИА Новости, 26.09.2023
В Европарламенте считают, что Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года
Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), заявила, что Украина навряд ли... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:13
2023-09-26T15:13
2023-09-26T15:13
в мире
европарламент
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), заявила, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. "Насколько я понимаю, переговоры идут, но до фактического вступления, безусловно, пройдет еще много времени", - сказала Барли в интервью телеканалам NTV и RTL, добавив, что Украина навряд ли станет членом ЕС в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после грядущих в этом году выборов и продлится до 2029 года. По словам Барли, существуют четкие критерии для вступления в ЕС для стран-кандидатов и Украина в настоящее время не соответствует ни одному из этих критериев. "Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который должен быть в состоянии принять эту страну", - продолжила она. В частности, по ее мнению, Украина - очень большая страна с крупным сельскохозяйственным сектором, что создаст проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий ЕС. "Мы должны измениться, если хотим принять страны вроде Украины", - добавила Барли. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898619708.html
https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европарламент, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Европарламент, Евросоюз, Владимир Зеленский
В Европарламенте считают, что Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года
Зампред Европарламента Барли: Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), заявила, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года.
"Насколько я понимаю, переговоры идут, но до фактического вступления, безусловно, пройдет еще много времени", - сказала Барли в интервью телеканалам NTV и RTL, добавив, что Украина навряд ли станет членом ЕС в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после грядущих в этом году выборов и продлится до 2029 года.
Российский дипломат оценил отказ соседей Украины выполнять решение ЕК
По словам Барли, существуют четкие критерии для вступления в ЕС для стран-кандидатов и Украина в настоящее время не соответствует ни одному из этих критериев. "Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который должен быть в состоянии принять эту страну", - продолжила она.
В частности, по ее мнению, Украина - очень большая страна с крупным сельскохозяйственным сектором, что создаст проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий ЕС. "Мы должны измениться, если хотим принять страны вроде Украины", - добавила Барли.
Владимир Зеленский
28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе
23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии
статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония
- с 2005, Черногория
- с 2010, а Сербия
- с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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