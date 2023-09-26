https://ria.ru/20230926/ukraina-1898744200.html

В Европарламенте считают, что Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года

В Европарламенте считают, что Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года - РИА Новости, 26.09.2023

В Европарламенте считают, что Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), заявила, что Украина навряд ли... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:13

2023-09-26T15:13

2023-09-26T15:13

в мире

европарламент

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), заявила, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. "Насколько я понимаю, переговоры идут, но до фактического вступления, безусловно, пройдет еще много времени", - сказала Барли в интервью телеканалам NTV и RTL, добавив, что Украина навряд ли станет членом ЕС в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после грядущих в этом году выборов и продлится до 2029 года. По словам Барли, существуют четкие критерии для вступления в ЕС для стран-кандидатов и Украина в настоящее время не соответствует ни одному из этих критериев. "Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который должен быть в состоянии принять эту страну", - продолжила она. В частности, по ее мнению, Украина - очень большая страна с крупным сельскохозяйственным сектором, что создаст проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий ЕС. "Мы должны измениться, если хотим принять страны вроде Украины", - добавила Барли. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898619708.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, европарламент, евросоюз, владимир зеленский