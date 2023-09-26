https://ria.ru/20230926/ukraina-1898741867.html

"Киев отрежут". В США заявили о переломном моменте для Украины

"Киев отрежут". В США заявили о переломном моменте для Украины - РИА Новости, 26.09.2023

"Киев отрежут". В США заявили о переломном моменте для Украины

Западные союзники могут изменить подход к помощи Украине после провала контрнаступления ВСУ, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:05

2023-09-26T15:05

2023-09-26T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

матеуш моравецкий

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Западные союзники могут изменить подход к помощи Украине после провала контрнаступления ВСУ, пишет журнал Military Watch."В сентябре становится все более очевидным, что может настать переломный момент в поддержке Украины из-за растущего разочарования в долгожданном наступлении ВСУ на российские позиции", — говорится в публикации.Издание отмечает, что украинские войска понесли серьезные потери, но не смогли добиться значительных результатов. Ожидается, что признание западными лидерами неудач на Украине подтолкнет их к пересмотру нынешней политики и перераспределению ресурсов."В условиях истощения украинской армии, в особенности таких важных средств, как ПВО, остается неясным, будут ли западные сторонники продолжать поддерживать войну, которая все больше кажется невыигрышной, или же Киев отрежут (от финансирования. — Прим. ред.)", — делает вывод журнал.ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Но, как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов, тогда как потери уже превышают 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.

https://ria.ru/20230926/vsu-1898727482.html

https://ria.ru/20230926/vsu-1898679122.html

украина

польша

киев

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