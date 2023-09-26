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Танкам конец. На Западе испугались мощнейшего российского оружия - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 26.09.2023 (обновлено: 12:19 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898641661.html
Танкам конец. На Западе испугались мощнейшего российского оружия
Танкам конец. На Западе испугались мощнейшего российского оружия - РИА Новости, 26.09.2023
Танкам конец. На Западе испугались мощнейшего российского оружия
Российские войска широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты "Корнет", которая доказала свою способность уничтожать лучшие западные... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:03
2023-09-26T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
германия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты "Корнет", которая доказала свою способность уничтожать лучшие западные танки, пишет Military Watch Magazine."Эта ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней. Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине с начала наступления украинских войск на российские позиции в начале июня, при этом среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были еще более значительными", — говорится в публикации. Издание обратило внимание на сообщения о том, что западные страны широко развертывают не только спецназ и вспомогательный персонал, выполняющий такие функции, как командование, управление и логистика, но и передовых бойцов из регулярных частей. "Уже давно предполагается, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будет управлять многими сложными средствами, передаваемыми Украине. В качестве примера можно привести ракетные батареи Patriot, которые были отправлены в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов", — пишут журналисты. Автор напоминает, что с середины 2023 года как из западных, так и из российских источников участились предупреждения о том, что в случае неудачи украинских войск страны НАТО могут направить на Украину гораздо большее количество военнослужащих, причем первоначально предполагалось, а ведущую роль в этом сыграют Польша и страны Балтии.На прошлой неделе российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из солдат бундесвера. По словам командира группы, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
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в мире, украина, россия, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Германия
Танкам конец. На Западе испугались мощнейшего российского оружия

MWM: ВС России ракетой "Корнет" массово уничтожают лучшие западные танки

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты "Корнет", которая доказала свою способность уничтожать лучшие западные танки, пишет Military Watch Magazine.

"Эта ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней. Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине с начала наступления украинских войск на российские позиции в начале июня, при этом среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были еще более значительными", — говорится в публикации.
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Издание обратило внимание на сообщения о том, что западные страны широко развертывают не только спецназ и вспомогательный персонал, выполняющий такие функции, как командование, управление и логистика, но и передовых бойцов из регулярных частей.

"Уже давно предполагается, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будет управлять многими сложными средствами, передаваемыми Украине. В качестве примера можно привести ракетные батареи Patriot, которые были отправлены в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов", — пишут журналисты.
Автор напоминает, что с середины 2023 года как из западных, так и из российских источников участились предупреждения о том, что в случае неудачи украинских войск страны НАТО могут направить на Украину гораздо большее количество военнослужащих, причем первоначально предполагалось, а ведущую роль в этом сыграют Польша и страны Балтии.
На прошлой неделе российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из солдат бундесвера. По словам командира группы, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОГермания
 
 
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