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"Огромная угроза": Украина пошла на мировой антирекорд - РИА Новости, 26.09.2023
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04:23 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898616664.html
"Огромная угроза": Украина пошла на мировой антирекорд
"Огромная угроза": Украина пошла на мировой антирекорд - РИА Новости, 26.09.2023
"Огромная угроза": Украина пошла на мировой антирекорд
Демографический кризис на Украине является "огромной угрозой", рождаемость может побить мировой антирекорд, при пессимистичном сценарии население страны может... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T04:23
2023-09-26T04:23
в мире
украина
европа
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Демографический кризис на Украине является "огромной угрозой", рождаемость может побить мировой антирекорд, при пессимистичном сценарии население страны может упасть ниже 30 миллионов, пишет The Wall Street Journal.Как указывает издание, число рождений за первое полугодие 2023-го было на 28% ниже, чем за тот же период до конфликта — это "самое резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году".Вместе с тем уровень рождаемости в стране и до этого был самым низким в Европе, теперь украинские демографы прогнозируют, что показатель станет самым низким в мире, что ускорит сокращение населения."Это огромная угроза", — прокомментировал данные демограф из Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун. По его словам, остается важным вопросом, как люди будут вести себя после прекращения боевых действий, вернутся ли они из-за границы. Как заявил ученый, "в худшем случае" население Украины упадет ниже 30 миллионов в последующие два десятилетия.В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
"Огромная угроза": Украина пошла на мировой антирекорд

WSJ: рождаемость на Украине может оказаться самой низкой в мире

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Демографический кризис на Украине является "огромной угрозой", рождаемость может побить мировой антирекорд, при пессимистичном сценарии население страны может упасть ниже 30 миллионов, пишет The Wall Street Journal.
Как указывает издание, число рождений за первое полугодие 2023-го было на 28% ниже, чем за тот же период до конфликта — это "самое резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году".
Вместе с тем уровень рождаемости в стране и до этого был самым низким в Европе, теперь украинские демографы прогнозируют, что показатель станет самым низким в мире, что ускорит сокращение населения.
"Это огромная угроза", — прокомментировал данные демограф из Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун. По его словам, остается важным вопросом, как люди будут вести себя после прекращения боевых действий, вернутся ли они из-за границы. Как заявил ученый, "в худшем случае" население Украины упадет ниже 30 миллионов в последующие два десятилетия.
В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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